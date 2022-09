Oana Zăvoranu nu trece prin momente bune! Poliția și un executor judecătoresc i-au făcut, vineri, o vizită la clinica pe care o deține, cu scopul de a recupera bunuri care să acopere un prejudiciu ce depășește 11.000 de lei. CANCAN.RO a fost la fața locului și vă prezintă, în exclusivitate, imaginile, dar și declarațiile femeii păgubite de Querida.

Profesional Medical Assistance&Radiology Operator aparține unei asistente care a avut un contract de colaborare cu One Life SRL, clinica Oanei Zăvoranu, în baza unui act de prestări servicii parafat între cele două părți. Scandalul a început în urmă cu un an, când femeia a solicitat banii datorați de firma Queridei.

La momentul respectiv, asistenta a susținut că ar fi fost agresată de Alex Ashraf, soțul Oanei Zăvoranu, atunci când a solicitat banii. Scandalul a ajuns în instanță, iar Poliția, un executor judecătoresc și femeia păcălită au descins, vineri, la clinica actriței pentru a lua bunuri care să acopere suma datorată.

Potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO, primele persoane care au ajuns la locul cu pricina au fost asistenta și executorul judecătoresc. Cel din urmă a discutat preț de câteva minute cu Alex Ashraf, până a ajuns Poliția. Agenții au intrat, la rândul lor, în clinică. De precizat că nu este primul litigiu de acest gen în care este implicată clinica Oanei Zăvoranu.

„Nu îmi fac public numele, îmi este teamă de ei”

Femeia păbugită a refuzat să-și facă public numele, de teamă că ar avea de suferit. A dezvăluit, însă, suma reală cu care Oana Zăvoranu îi este datoare.

„Am câștigat și acum are loc o executare silită pentru că nu au vrut să-mi dea banii. Firma mea a avut o colaborare cu firma Oanei. Trebuie să-mi dea în jur de 117 milioane (n.r. lei vechi). De un an de zile îmi datorează acești bani. Am încercat să rezolvăm pe cale amiabilă, dar nu s-a putut. Este rea voință. Fac încasări doar cash, ca să nu le intre banii în cont.

Comunicăm doar prin avocați. În momentul de față executorul este înăuntru și încercăm să ne recuperăm banii. Am avut factură, chitanță, am plătit impozite… Ei nu recunosc că am avut contract de colaborare cu ei. Din octombrie, anul trecut, mă judec cu ei. Au avut toate posibilitățile să se achite față de mine, nu au făcut-o, acum se ocupă instanța. Nu pot face numele meu public pentru că îmi este teamă de ei. Sunt persoane publice și nu știu ce putere au”, a declarat femeia păgubită.