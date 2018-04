Oana Zăvoranu a venit la război ca picată direct de pe nava spatiala din Star Trek. Citată la poliție în celebrul dosar al furtului din casa lui Pepe, Oana Zăvoranu și-a făcut apariția cu pieptul înainte și cu o pereche de ochelari mască, lăsându-i mască până și pe anchetatori. Aproape 500 de euro a costat-o paravanul fumuriu cu care și-a acoperit fața dar am mai descoperit o adevărată comoară în sertarele divei, ticsite cu ochelari de firmă futuriști.

Nu, nu sunt ochelari de eclipsă, nu-i nici mască de sudură, vizeta de cască sau recuzita din Star Trek. Sunt ochelarii de fițe cu care Zăvo s-a accesorizat la vizita făcută polițiștilor,în dosarul în care Pepe o acuza de furtul unor bani inexistenți din seif. Enoriașa evlavioasă le-a spus jurnaliștilor că un semn divin e faptul că a fost chemată să dea declarații într-o săptămână atât de încărcată spiritual. Rătăcirea pe care a avut-o o perioadă prin brațele necuratului Lucifer par să fi făcut-o pe Zăvo să confunde săptămâna patimilor cu cea luminată.

”E săptămâna mare, luminată. Eu zic că nu e întâmplător că mă aflu aici și nu m-am trezit să vin aici că am vrut eu, am fost chemată să dau declarații. Că s-a întâmplat să fie în săptămâna luminată cred că spune multe. Tocmai pentru că e săptămâna luminată n-am să vă zic foarte multe lucruri” a spus Oana Zăvoranu.

Diva a recunoscut că nu este prea evlavioasă. ”Carte de rugăciuni? N-am citit în viața mea. Mă rog în gând, așa…”

Oana Zăvoranu are un dulap întreg de ochelari de soare

Așa ne-a luminat Oana Zăvoranu în săptămâna patimilor cu privire la dosarul de furt în care chiar speră să se facă…lumină și dreptate. Oana vrea să stoarcă de la fostul soț vreo 500 mii euro, reprezentând daune morale. Nu că n-ar avea bani, dar vrea dreptate, în primul rând. ”Am o parte din bani și aici. Uite-i… Sunt bani proveniți din diverse… aici am alți bani, aici am alți bani. De ce sunt puși așa pe căprării? Sunt din diverse businesuri și trebuie să știu cum merg businesurile. Aici am portofele de la anumite firme” .

De firmă sunt și stivele de ochelari care ocupă un dulap întreg. Pe cei care îi acoperă toată fața, pot fi cumpărați cu 465 euro.

”Ce e asta, mască de sudură?” a întrebat-o, curios, prezentatorul CANCANTv, Marius Niță. ”Vezi că sunt Nikita cu Berdam, sunt foarte scumpi”. I-ai purtat? Nu, niciodată. Îi dai și p-ăștia de pomană la următoarea sesiune? ”Ăștia sunt de la Margiela, uite-i” a intrat în joc Zăvo.

De altfel, Zăvo poartă branduri renumite și atunci când visează. ”Aici am de la Dolce ca blana, am o chestie superbă. Când nu vreau să mă deranjeze nimeni, e la modul lăsați-mă în pace să dorm. Unde îmi sunt sărurile?” a încheiat Oana Zăvoranu, mai în glumă, mai în serios.