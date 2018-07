Oana Zăvoranu, schimbare de look: ”Înapoi la natural…”

Face ce face și reușește de fiecare dată să-și surprindă fanii! Oana Zăvoranu și-a schimbat, din nou, look-ul, iar fanii sunt în extaz! (Super oferte la accesorii gaming )

Oana Zăvoranu a dat fuguța la hair-stylist pentru a-și schimba nuanța podoabei capilare. Mai exact, vedeta a renunțat la nuanța de blond pe care o avea și a revenit la culoarea naturală a părului ei, șaten închis. Și, ce-i drept, o prinde de minune! (VEZI ȘI: OANA ZĂVORANU A RUPT TĂCEREA DESPRE OPERAȚIILE SALE ESTETICE! CE MODIFICĂRI A SUFERIT VEDETA: „ÎN AFARĂ DE SÂNI…”)

”Înapoi la natural… adică șaten închis… Am încercat eu să fac parte din ”gama” blondelor, dar nu am reușit! Sunt o brunetă sadea, din cap și până-n picioare și toate fluctuațiile de culori ale părului au fost și sunt doar mici ”derapaje”. Back again !”, a scris Oana Zăvoranu pe contul ei de Facebook.

Oana Zăvoranu vrea să-și cumpere casă în Los Angeles

Oana Zăvoranu se pregătește să facă o investiție costisitoare. Vedeta a mărturisit că vrea să-și achiziționeze o nouă casă, în Beverly Hills. Bruneta va scoate din buzunar jumătate de milion de dolari pentru un apartament de lux în Beverly Hills. (CITEȘTE ȘI: OANA ZĂVORANU ARE UN ZÂMBET NOU. MESAJ PENTRU CEI CARE O CRITICĂ. “PENTRU TOATE FUFELE ȘI FUFII CARE…”)

"Vreau în august, dacă ne ajută Dumnezeu, să luăm un apartament în Beverly Hills unde să ne petrec o parte din timp. Eu una n-aș putea să plec definitiv. (…) Orince investiție într-o casă este investiție, însă am promisiuni din unele locuri, dar nu ca amețitele astea care apar brusc și sunt distribuite în tot felul de locuri. Nu vreau să fiu ipocrită și să zic că mă așteaptă Spielberg acolo. Eu consider că pot la un moment dat să-mi rup 500 de mii de dolari într-un loc unde nu o să-și piardă valoarea.", a mărturisit Oana Zăvoranu în cadrul unei emisiuni TV.