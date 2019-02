Oana Zăvoranu și-a scos silicoanele. Cum a apărut la TV: ”Nu faceţi aşa ceva acasă!”

Oana Zăvoranu este lipsită de complexe și, spre deosebire de alte vedete autohtone, nu dorește să pară o pudică. Nici nu ar prinde-o, de altfel, această atitudine. Mai nou, Oana Zăvoranu a anunțat chiar pe pagina sa de Instagram că a decis să renunțe la silicoane.

Zis și făcut. Oana nu a stat prea mult pe gânduri până să renunțe la ”accesorizare”, apoi a apărut – fără sutien – într-o emisiune televizată. Este vorba despre ”Teo Show” de la Kanal D.

Spre surprinderea telespectatorilor, Oana Zăvoranu și-a etalat fără rețineri sânii, tricoul nereușind să ascundă rezultatul eliminării silicoanelor.

Oana Zăvoranu a ignorat sfaturile medicilor şi şi-a îndepărtat şi bandajele, deşi ştia că nu are voie.

„Am scos implanturile acum două săptămâni. Am scos şi bandajele. Nu faceţi aşa ceva acasă! Faceţi-le pe toate fără să cădeţi în extrem”, a spus Oana Zăvoranu în direct la Teo Show la Kanal D.

Oana Zăvoranu, 9 operații la sâni

Deși pare o exagerare, adevărul este acesta: Oana a ajuns la cea de-a noua operație la sâni. Și, după ce a trecut prin tot felul de expoerimente, a ajuns tot la faza ”naturală”.

”Stiu ca multe o sa strambe din nas, dar asta e. Mi-am facut a 9-a operatie la sani, ca sa ajung ca la inceput, naturala, fara silicoane, cu sani de adolescenta si mi-a iesit! Sunt in situatia in care pot initia un nou trend al femeilor naturale, care nu au nevoie sa se umple de plastic pentru a fi frumoase. Consider ca in prezent exista tendinta total gresita, de a-si face toate operatii care sa le deformeze nejustificat. Silicoane ca pepenii, talie mai subtire ca a unui somalez,( sinistru), fund lat, mare de vadana, ( eu mereu ma intreb cum isi tin astea echilibrul). Un corp armonios cu umerii svelti, talie de bun simt si fund mic, frumos, mai putin lat decat umerii, este exact ce place ochiului normal si mintii nepoluate. Si totul porneste de la cea mai cretina familie de surori din America, celebre pentru nimic. Celebre pentru ca sunt un etalon al prostiei, al operatiilor de deformare a corpului in modul cel mai grotesc si pentru lista interminabila a barbatilor care le-au trecut prin pat”, a scris Oana Zăvoranu.

