Oana Zăvoranu şi Alex Ashraf au ajuns la Poliţie. Ce s-a întâmplat la scurt timp după împăcare cu afacerea lor

La aproape o lună de când Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au împăcat, au ajuns, din nou, la Poliție. „Querida” și soțul ei au aflat, pe data de 22 noiembrie, că proprietarul locului pe care ei au clinica a venit să le distrugă afacerea. Neavând altă variantă, au mers să reclame situația.

Necazurile și supărările dintre brunetă și afacerist. Actrița l-a iertat pentru că a lăsat-o și a înaintat divorțul, dar liniștea personală și este aceeași cu cea profesională. Clinica pe care o dețin cei doi o dețin nu merge ca în vremurile bune, iar cel care le-a închiriat clădirea nu le oferă înțelegere:

Nu am făcut cu soțul meu această clinică prin bani europeni, cu fonduri europene, cu bani de prin Dubai, de la șeici. Această clinică s-a făcut cu banii mei personali. S-au investit vreo 2 milioane de euro”, a declarat Oana Zăvoranu, la o emisiune TV.

„Am aflat că la 22 noiembrie, domnul vrea să pună toporul și pe aparatul de RMN și CT, care costă 1 milion de euro. Am făcut acest demers pentru că este un pericol real și pentru că sunt bunurile noastre.

La începutul lunii noiembrie, CANCAN.RO i-a surprins pe Oana Zăvoranu și Alex Ashraf i-a surprins împreună, la secția 17 de Poliție, moment în care a fost clar, din apropierea lor, că au renunțat la divorț. (VEZI AICI DETALII)

„Da, ne-am împăcat. Alex s-a întors acasă acum zece zile, suntem împreună. De o lună tot vorbeam să ne împăcăm…. A insistat și el și mă bucur că mi-am dat seama că își dorește la fel de mult ca și mine această împăcare… Am luat totul de la 0. Amanta e moartă și îngropată, nu mai există” , a mărturisit bruneta, în exclusivitate pentru CANCAN.RO .

Ulterior, și soțul ei a confirmat că a renunțat la dorința de a divorța:

„Da, m-am împăcat cu diva, normal. Dar sunt împăcat cu Oana de mai mult de o lună. Dragostea întotdeauna învinge, ce pot să spun. Am avut o discuție, am vorbit în toată perioada asta amândoi, am ajuns la un numitor comun și ne-am împăcat.

Simplu, am renunțat la divorț și sunt acasă lângă soția mea, definitiv și irevocabil. Mi-am retras acțiunea de divorț. Uite cum doi oameni care sunt îndrăgostiți și se iubesc cu adevărat se împacă și trec peste orice popas, orice obstacol”, a declarat Alex Ashraf, în cadrul unei emisiuni TV.