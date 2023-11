Oana Zăvoranu a uitat că a fost înşelată! Primul mesaj după împăcarea cu Alex Ahsraf

Oana Zăvoranu ar fi trecut cu vederea peste actul de infidelitate al lui Alex Ashraf, fiind văzuți împreună, recent, la Secția 17 de Poliție. Acolo, cei doi au depus plângere împotriva patronilor clădirii unde funcționa clinica medicală. Iată mai jos, în articol, primul mesaj după împăcarea cu Alex Ahsraf!

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au revenit la sentimente mai bune, după ce bruneta a aflat că partenerul ei a fost infidel. Recent, CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, că cei doi s-au împăcat, fiind surprinși chiar la Secția 17 de Poliție, unde au depus plângere împotriva patronilor clădirii unde funcționa clinica „Queridei”. AICI se regăsesc detaliile!

„Da, ne-am împăcat. Alex s-a întors acasă acum zece zile, suntem împreună. De o lună tot vorbeam să ne împăcăm…. A insistat și el și mă bucur că mi-am dat seama că își dorește la fel de mult ca și mine această împăcare… Am luat totul de la 0. Amanta e moartă și îngropată, nu mai există”, a mărturisit Oana Zăvoranu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. De altfel, după ce bruneta și-a deschis sufletul și a zis că Alex s-a întors acasă, de zece zile, a transmis și el un mesaj.

Însă, pe rețelele de socializare, Oana Zăvoranu a ținut să își arate sentimentele pe care le poartă partenerului. Așa că la secțiunea InstaStory, „Querida” a scris un mesaj simplu și clar: „Te iubesc!”.

Alex Ashraf: „Mi-am retras acțiunea de divorț”

Nici Alex Ashraf nu a stat pe gânduri și a mărturisit că s-a împăcat cu Oana Zăvoranu. De altfel, bărbatul susține că au ajuns la un numitor comun și s-a întors acasă. Au renunțat la divorț.

„Da, m-am împăcat cu diva, normal. Dar sunt împăcat cu Oana de mai mult de o lună. Dragostea întotdeauna învinge, ce pot să spun. Am avut o discuție, am vorbit în toată perioada asta amândoi, am ajuns la un numitor comun și ne-am împăcat. Simplu, am renunțat la divorț și sunt acasă lângă soția mea, definitiv și irevocabil. Mi-am retras acțiunea de divorț. Uite cum doi oameni care sunt îndrăgostiți și se iubesc cu adevărat se împacă și trec peste orice popas, orice obstacol”, a declarat Alex Ashraf, în cadrul unei emisiuni TV.

Sursă foto: social media