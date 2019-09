Oana Zăvoranu a recunoscut relaţia cu Mihai Mitoșeru! Cum s-au combinat cele două vedete TV: “Am stat 6 ore în mașină, ne-am pupat, ne-am certat şi…”

Mihai Mitoșeru și Oana Zăvoranu au încercat să aibă o relație acum câțiva ani. Cei doi au recunoscut târziu acest lucru, dar au dezvăluit adevărul despre lucrurile care i-au legat…

“Ne-am cunoscut în 2001. Mitoșeru s-a dus și acasă la Mărioara în calitate de curtezan… A fost o iubire platonică. Ba eram eu leșinată după el, ba el după mine. Ba îi căutam eu compania, mi-am făcut și abonament la sala la care mergea el, ba el… dădea tare piesa “Ochii tai – Holograf”, în mașină, să aud eu, melodia noastră… și tot așa”, a povestit Oana Zăvoranu.

“Când am terminat programul am rămas cu Oana. Am stat 6 ore în mașină, ne-am pupat, ne-am certat, ne-am bătut și am decis să ne căsătorim. Decizia a durat câteva minute, după care am stabilit să nu mai facem pasul, am rămas în relații, ne-am mai văzut apoi câteva săptămâni după care… iar nu ne-am mai vorbit”, a povestit Mihai Mitoseru.

După ce s-au despărțit, cei doi nu și-au mai vorbit vreme de câțiva ani, iar Oana a afirmat că s-a cuplat cu Pepe pentru a-l face gelos pe Mihai.

„M-am combinat cu Pepe ca să îl oftic pe Mihai”, a dezvăluit Oana Zăvoranu.

Ce i-a determinat pe cei doi să se despartă

Relația celor doi nu a rezistat din cauza geloziei pe care o manifesta Oana.

„Era geloasă. Vrei să recunosc? Mi-a zis să șterg toate numerele de telefon de la femei”, a spus Mihai.

Mihai Mitoșeru a povestit că Oana era atât de geloasă, încât ajunsese să îi interzică să meargă la spectacole.

„Este ceva imposibil între mine și Mitoșeru. Când și-a rupt piciorul, am zis Doamne ajută că sta acasă. Mă duceam la el și spuneam că ar fi bine să se recupereze cât mai greu”, a recunoscut actrița.