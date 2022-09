Oana Zăvoranu, victima unui furt de identitate: „Are filmulețe cu un milion și ceva de vizualizări”

Oana Zăvoranu a avut o reacție neașteptată pe Instagram, după ce o altă persoană i-a furat identitatea, și-a creat un cont fals în numele său și a încercat să îi păcălească pe ceilalți. Iată ce are de spus fosta soție a lui Pepe în legătură cu acest subiect.

Soția lui Alex Ashraf reacționează din nou dur pe Instagram, după ce s-a enervat pe o utilizatoare de Tik Tok. Nu este pentru prima dată când Oana are parte de astfel de surprize neplăcute, motiv pentru care este decisă să își facă dreptate.

Oana Zăvoranu, probleme pe TikTok

Într-o serie de mesaje postate pe Instagram, Oana Zăvoranu le-a dezvăluit urmăritorilor săi că o persoană a reușit să își facă un cont cu numele său, postând videoclipuri cu ea și câștigând din ce în ce mai mulți urmăritori. Reacția fostei soții a lui Pepe a fost destul de dură, aceasta dorind să știe cine se află în spatele unei asemenea fapte.

„Eu în secunda următoare am intrat pe Tik Tok-ul meu și am văzut că e ok, așa că le-am spus oamenilor că e ok, iar ei mi-au spus: ‘Nu, este un cont de Tik Tok, care sub masca unui fanpage pretinde că a intrat o fată de 16 ani care se lăuda că ți-a spart conturile bancare și contul de Tik Tok’. Ok, intru și eu pe Tik Tok-ul acela și ce să vezi? Are filmulețe cu un milion și ceva, două milioane de vizualizări, ale mele”, a explicat Oana Zăvoranu la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Pentru a-și liniști fanii, Oana le-a dezvăluit tuturor că nu i-au fost sparte conturile bancare și nici alte conturi de socializare, însă se simte deranjată de faptul că altcineva se bucură de faimă în locul ei. Mai grav este că tânăra care se află în spatele unei astfel de infracțiuni încearcă să îi păcălească pe utilizatori și să obțină sume mari de bani în locul vedetei.