Obiceiul ciudat al lui Vladimir Putin. Întotdeauna face asta

Vladimir Putin a ajuns să fie unul dintre cei mai celebri lideri politici ai momentului. Noutățile despre liderul de la Kremlin nu încetează să apară. Imaginea sa începe să se contureze până la cele mai intime detalii

De la începutul invaziei din Ucraina, președintele Rusiei se bucură de toată atenția presei, cetățenilor și opoziției. Chiar dacă războiul nu ajunge la rezultatul dorit de acesta, măcar a devenit cunoscut de întreg mapamondul. (CITEȘTE ȘI: O nouă tragedie în Ucraina! 56 de morți după ce trupele ruse au bombardat un cămin de bătrâni)

Ireal! Ce obiceiuri zilnice are Vladimir Putin

Liderul de la Kremlin are un program strict pentru fiecare zi. Pentru început, nu coboară din pat până la ora prânzului, iar prima masă o are abia la jumătatea zilei. Putin nu mănâncă, bineînțeles, până când nu se asigură că preparatele nu sunt otrăvite. Pentru această verificare, are un grup de specialiști.

Preparatele nelipsite de pe masa lui Putin sunt: brânza de vaci, ouăle de prepeliță, omleta, terciul. De asemenea, acesta dorește să aibă mereu suc de fructe și cafea pe masă.

După ce servește micul dejun, Liderul de la Kremlin merge să înoate pentru două-trei ore. În continuarea programului său, merge la sala de judo pentru antrenamente, acesta fiind și sportul său preferat. Garda sa de corp este prezentă și aici, așteptându-l la ieșire.

Spre finalul zilei, Vladimir Putin merge la biroul său. Ajuns aici, îi place să-și petreacă orele târzii analizând situația Rusiei și stabilind viitoarele sale obiective. Probabil că face același lucru și când se gândește la invazia din Ucraina și cum ar putea să remedieze situația, spre favoarea sa.

Deciziile la care ajunge după orele petrecute la birou și le scrie pe hârtie, pentru a nu putea fi găsite de alții. Putin este la fel de secretos și cu apelurile sale, pe care le are doar de pe telefoanele fixe. (CITEȘTE ȘI: Un român a oprit o ucraineancă la o benzinărie din Moieciu. Bărbatul a scos portofelul, iar ce a urmat a emoționat-o pe femeie)