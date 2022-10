Obiectul fără de care Vladimir Putin nu ar ieși din casă. Cum a fost surprins Liderul de la Kremlin în regiunea Ryzan din Rusia

În urmă cu câteva zile, Vladimir Putin a mers la unul dintre terenurile de antrenament din regiunea Ryazan, Rusia. Odată cu apariția sa, un detaliu total neașteptat a ieșit la iveală. Unul dintre oamenii de încredere ai Liderului de la Kremlin ar purta un obiect fără de care președintele Rusiei nu ar ieși din casă.

Ultima apariție a Liderului de la Kremlin a scos la iveală un detaliu extrem de interesant, anume o valiză pe care unul dintre oamenii săi o ținea. După ce imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare, internauții au susținut că în interiorul valizei, ar fi „nuclear football”, respectiv un sistem de detonare nucleară.

❗️Russian President Vladimir Putin inspected the progress of the training of the mobilized citizens at the training ground in the Ryazan region.

▪️The president also inspected practical classes on tactical, fire, engineering and medical training.

1/ pic.twitter.com/wMM5J3rHRa

— 🇷🇺Jacob🇷🇺Charite🇷🇺 (@jaccocharite) October 20, 2022