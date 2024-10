Octavian Bellu și Mariana Bitang, chemați să preia lotul național de gimnastică! Răspunsul antrenorilor care au adus sute de medalii României

În urmă cu ceva timp, România era una dintre țările care înregistrau performanțe remarcabile în gimnastică. Însă, cu trecerea timpului și după retragerea celebrilor antrenori Octavian Bellu și Mariana Bitang, performanțele au început să scadă, așa că federația a decis să-i recheme pe antrenori să preia din nou lotul național de gimnastică. Răspunsul acestora a venit imediat și a fost unul tranșant.

Înainte, gimnastica românească obișnuia să fie o adevărată forță la nivel mondial, iar România era o prezență constantă pe podiumurile internaționale. Gimnaste precum Nadia Comăneci, Simona Amânar și Cătălina Ponor au scris istorie, însă după plecarea antrenorilor legendari Octavian Bellu și Mariana Bitang a început declinul, așa că acum federația îi vrea înapoi.

Așa cum spuneam, în ultimii ani, gimnastica românească a suferit un declin semnificativ, mai ales după ce în anul 2014 Octavian Bellu și Mariana Bitang s-au retras. Cei doi mari antrenori luau decizia de a renunța la antrenorat, după ce lui Octavian Bellu i se refuza preluarea conducerii Comitetului Olimpic Român.

În perioada în care cei doi antrenori au pregătit lotul feminin de gimnastică au fost obținute 279 de medalii în competițiile internaționale de top, dintre care 106 de aur. Astfel, în amintirea gloriei de altă dată și pe fondul rezultatelor slabe din ultimii ani, federația a decis să-i recheme pe celebrii antrenori să preia din nou lotul național de gimnastică.

Însă, deși toată lumea aștepta o revenire în forță și se spera la noi rezultate remarcabile, se pare că Octavian Bellu și Mariana Bitang nu sunt dispuși să se implice din nou, așa că aceștia au refuzat oferta.

„Doamne ferește. Nici vorbă să ne mai întoarcem. Noi am ajutat cât am putut, sub altă formă. Dar doar atât, nu luăm în calcul o întoarcere, avem alte priorități”, a declarat Mariana Bitang, potrivit sportpesurse.ro.