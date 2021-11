Octavian Jurma, critici dure după anunțul deschiderii școlilor

Cercetătorul Octavian Jurma critică decizia redeschiderii școlilor fără reguli clare pentu a împiedica accelerarea infectărilor în următoarele săptămâni, la fel cum s-a întâmplat după desființarea pragului de incidență de 6 la mie de la sfârșitul lunii septembrie. Acesta spune că alegerea criteriului de 60% vaccinare pentru personalul unei școli nu reprezintă o garanție pentu absența focarelor din școli, pentru că efectul epidemiologic al măsurii este „infim”.

Potrivit datelor oficiale, la o lună de la începerea școlii, erau raportate deja peste 16.000 de cazuri COVID-19 și de trei ori mai puține în rândul angajaților din învățământ, puțin peste 5.000 de cazuri. Din păcate, în această perioadă au murit mai mulți adolescenți și tineri și cadre didactice, din cauza COVID-19.

„Nu pot sa exprim in cuvinte ce sentiment imi lasa aceasta decizie… Nu au preluat nimic din propunerile si petitiile zecilor de mii de parinti si a asociatiilor care ii reprezinta. 0% dialog social, 100% dictat politic in spirt cazon de tip „ordinul se executa, nu se discuta”. Aruncand acest criteriu, perfect arbitrar, de „60% dintre profesori si personal vaccinati” doar ca pretext pentru a ignora situatia epidemiologica.

Presedintele arunca securea razboiului in sanul societatii civile de parca nu am fi suficient de divizati. Sute de copii in spitale, zeci de copii la ATI, sute de orfani. Zeci de profesori morti, sute de profesori si mii de parinti schiloditi de boala. Acesta e pretul scolii deschise indiferent de gravitatea situatiei epidemiologice doar ca sa nu inchidem nimic in jurul scolilor.

Au distrus din nou campania de vaccinare dar si certificatului verde. Pregatiti-va sa o luam de la capat…”, a scris Octavian Jurma într-un mesaj transmis pe contul său de Facebook.

„Efectul epidemiologic al masurii este infim. 60% din personal vaccinat nu poate impiedica scoala sa devina un focar, pentru ca inseamna un procent de sub 30% din comunitatea scolii respective. Efectul este psihologic insa este imens pentru ca obligatia de vaccinare nu este inclusa in ordin, doar invitatia la ura si resentimente.

Probabil a fost mutilata propunerea ca scolile sa se deschida in functie de rata de vaccinare din localitatea respectiva + incidenta sub 3 la mie + certificat verde la intrarea in scoli pentru toti (elevi + profesori) + o carantina pentru toti pana coboram sub 3 la mie + certificat verde pentru toti dupa 3 la mie”, spune Octavian Jurma.

”Gata cu certificatul verde? De ce nu il folosim?”

Cercetătorul mai spune că, prin această decizie, profesorii ”vor deveni inamicul numărul unu” și că vina urmează să cadă pe umerii lor pentru școlile care nu îndeplinesc procentul necesar pentru a se redeschide fizic.

„Acum e vina profesorilor ca nu se deschid scolile. Ei au devenit inamicul numarul 1 din cauza carora scoala nu se poate deschide, nu incompetenta si neglijenta voastra. Am terminat cu demonizarea medicilor si acum a venit randul profesorilor.

Ce sa facem? Ar trebui ca parintii sa fugareasca profesorii cu furcile pe strada ca se se vaccineze? Sa ne transferam copiii in scolile vaccinate?

Cand sa se vaccineze profesorii si personalul scolar? De ce nu au auntat asta acum 2 saptamani? Se stia exact unde vom fi azi. Gata cu certificatul verde? De ce nu il folosim? Dar copiii ce bai au? Ei de ce sa nu fie vaccinati 60% in licee? Dar parintii ce bai au? Ei de ce sa nu fie vaccinati 60%. Dar comunitatea in care traiesc elevii ce bai are? De ce sa nu fie vaccinata 60%? Dar tara ce bai are? De ce sa nu fie vaccinata 60%?”, a adăugat Jurma.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat redeschiderea școlilor din 8 noiembrie, cu prezență fizică, după vacanța forțată de două săptămâni, cu un nou criteriu: 60% vaccinare în rândul personalului din fiecare școală.

