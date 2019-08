Octavian Stănescu, viceprimarul din Caracal, a rupt tăcerea. “Nu există oraș fără clanuri mafiote! Doar dacă ești idiot poți…”

În urma crimelor de la Caracal au apărut informații conform cărora orașul ar fi controlat de clanurile mafiote. Invitat la un post de televiziune, primarul orașului, Liviu Radu, a negat acest lucru. Viorel Octavian-Stănescu, viceprimarul din Caracal, susține, însă, exact contrariul.

“Când eram consilier local, adică înainte să fiu viceprimar, exista o dare de seamă a instituțiilor, Poliție, Jandarmerie, în care eram informați care sunt problemele, câte amenzi s-au dat și altele… Acele rapoarte erau utile. Din 2016, această informare față de Primărie nu mai există.

Nu există oraș fără clanuri mafiote! Nu știu cât de mafiote sunt, dar dacă acum două luni, la DIICOT a dus la audieri câteva sute de persoane, atunci înseamnă că ele există. Doar dacă ești idiot poți nega asta!”, a spus Viorel-Octavian Stănescu pentru libertatea.ro.

“Nu am avut legătură cu Rădoi și Oacă, așa că nu știu ce pot spune, ca să și pot proba. Că am mai fost în instanță și am pierdut cu dreptatea în mână. Adică știu că, la un moment dat, la firma Safety, care asigură securitatea Primăriei, ar fi fost administrator Remus Rădoi. Dacă spun că este firma lui, iar el nu mai este acum administrator, sunt dat în judecată și pus să probez. Așa că…”, a mai spus viceprimarul.

”Caracal e un oraș liniștit. Eu nu am auzit de clanuri în orașul nostru”, a spus primarul Liviu Radu.