Octavian Strunilă, probleme în căsnicia cu Oana Botez. “Banii erau puțini, eram agresiv și nervos tot timpul!” + Cine l-a ajutat să treacă peste depresie

Octavian Strunilă a vorbit despre problemele pe care le-a avut, de-a lungul timpului, în căsnicia cu Oana Botez. În cel mai recent interviu, actorul a recunoscut că era agresiv și nervos tot timpul, banii având un rol esențial în comportamentul său.

În 2016, au apărut primele zvonuri potrivit cărora Oana și Octavian Strunilă ar urma să divorțeze, din cauza problemelor financiare. Invitat în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, actorul nu s-a sfiit să recunoască faptul că au existat tensiuni între el și partenera lui, înainte să participe la emisiunea “Ferma vedetelor”, de la Pro TV.

Din cauza depresiei pe care o avea din pricina lipsei banilor și a locului de muncă, Octavian Strunilă a recunoscut că devenise recalcitrant, fără motiv, față de soția lui.

“Am avut, ca-n orice familie. Vreau să zic că momentele mele de cumpănă au fost necesare. Oamenii trebuie să se oprească la un moment dat în loc și să se uite la relația lor dacă este bolnavă pe undeva și să o repare. Relațiile care tind să nu fie luate la ochi, adică să nu fie cântărite… pot duce în direcții greșite, adică să vezi… Problemele erau din exterior spre interior, adică născute din problemele care erau cu meseria, că nu mai aveam la momentul respectiv job și încercam să mă repliez într-o zonă total nouă pe care o descopeream atunci, adică făceam spectacol de teatru. Banii erau puțini, eu eram nervos tot timpul, eram agresiv. Aveam impresia că dacă nu găsesc o pereche de șosete în casă este din cauză că le-a pus undeva Oana. Am avut o perioadă, la un moment dat, când eu mi-am dat seama că dau vina pe ea pentru niște lucruri care sunt legate de mine. Am avut o perioadă în care a fost mai dificil, dar am trecut peste”, a declarat Octavian Strunilă.

Octavian Strunilă: “Am greșit total, recunosc!”

După ce a revenit de la “Ferma vedetelor”, totul s-a schimbat radical. Cei doi au reușit să depășească partea dificilă a legăturii lor. Octavian Strunilă recunoaște că a greșit enorm față de soția lui.

“Nu am fost consiliere. Am trecut. Faptul că am fost plecat trei luni în «Ferma vedetelor», ca-n armată am fost. Când m-am întors, s-au aranjat lucrurile. Am greșit total, recunosc. Nu am fost niciodată violent, nu am fost niciodată violent nici măcar în limbaj. Aveam senzația că lucrurile nu ies, pentru că… e nașpa să trăiești în casă cu un om în depresie. Eram în depresie în anii respectivi și aveam toate motivele”, a mai spus actorul.

Nu ar înșela-o niciodată pe Oana Strunilă. “Cum poți să trăiești așa?”

În continuare, Octavian Strunilă a mărturisit că nu ar fi capabil niciodată să o înșele pe soția lui, indiferent de tentație.

“Eu văd în jurul meu familii care sunt… care stau pentru copii. Eu dualitatea asta nu o înțeleg, cu amanta. Cum poți să trăiești așa? Să fii și acasă, și încă într-un loc… oricât de actor aș fi. Adevărul e unul singur”, a spus actorul.

“Mă bazez sută la sută pe ea”

Totodată, Octavian Strunilă a avut numai cuvinte de laudă la adresa parteneri sale, care l-a sprijinit enorm, indiferent de situație.

“Oana a fost un mare echilibru, pentru că a înțeles de foarte multe ori că unele căderi de-ale mele erau justificate de lipsa de activitate. Mă bazez sută la sută pe ea la educația copiilor”, a declarat Octavian Strunilă.