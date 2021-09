A devenit celebru grație rolurilor din telenovelele ”Inimă de țigan” și ”State de România”. Cu ce se ocupă Octavian Strunilă după ce a renunțat la actorie

Octavian Strunilă, devenit celebru grație rolurilor din telenovelele ”Inimă de țigan” și ”State de România”, s-a reprofilat în pandemie. Actorul s-a apucat acum de regie.

”Inimă de țigan” și ”State de România” sunt telenovelele în care Octavian Strunilă a interpretat roluri remarcabile și care l-au propulsat spre noi producții. A jucat ultimul său rol, în 2018, atunci când l-a interpretat pe Horațiu, în pelicula regizată de Radu Muntean.

Între timp, Octavian Strunilă a renunțat la actorie și s-a apucat de regie. De curând și-a lansat primul lui film, ”Complet necunoscuți’. Inițial a vrut să facă un spectacol de teatru, dar apoi i-a venit ideea să-l transforme într-un film.

”Am făcut spectacole de teatru şi am trecut printr-o pandemie. În pandemie m-am pregătit pentru filmul ăsta cam jumătate de an. Pentru că iniţial eu am vrut să fac un spectacol de teatru, am repetat textul, iar după ce a venit pandemia mi-am dat seama că nu pot face piesa şi am zis ce idee bună să facem film! Şi am trecut la film din ideea iniţială”, a declarat actorul pentru Click!

Filmul a fost lansat în urmă cu o săptămână

Filmul a fost lansat în urmă cu o săptămână, iar la premieră au venit o mulţime de prieteni de-ai fostului actor. Mihai Bobonete şi Mihai Raiţ, la Virgil Ianţu, Andreea Raicu, Emilia Popescu, Pavel Bartoş, Jojo, Paul Ipate, Elvira Deatcu, Ana Morodan și Amalia Năstase se numără printre cei care i-au fost alături lui Octavian Strunilă.

”Nu s-ar întoarce în televiziune. A făcut asta, a fost acolo, acum are nevoie, vrea şi îşi doreşte să facă mai mult”, a mărturisit soția lui Octavian Strunilă.