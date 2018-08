Oficialii de la Antena 1 au făcut anunțul! Daniel Osmanovici a fost înlocuit de Bogdan Alecsandru

Începând din acest week-end, Bogdan Alecsandru se alãtura echipei de ştiri de la Antena 1, prezentând, împreunã cu Iuliana Pepene, Observator 06 Week-end.

Citește și: Daniel Osmanovici, ultima apariție la pupitrul Observatorului. Lacrimi de tristețe și emoții în platoul de televiziune

Cu peste un deceniu de experienţã în radio şi televiziune, Bogdan spune despre el cã le-a cam încercat pe toate: „După ce am trecut prin 10 ani de radio, în paralel cu mai bine de 10 de televiziune, am realizat programe, am fost producător, voiceover, ulterior prezentator și moderator la o televiziune de știri și am studiat și Comunicarea politică, ajungând la concluzia că domeniul prim în interesele mele profesionale este cel al știrilor”.

Deşi nu se cunoşteau dinainte, cei doi prezentatori sunt convinşi cã vor lega rapid o prietenie frumoasã: „Iuliana îmi dã încredere cã totul va fi bine. De 10 ori mai pozitivă și mai veselă ca mine, de 8 ori mai plină de viață, cu 6 ani mai tânără şi un om pe care mă pot baza. Parcă o cunosc de cel puțin 10 ani!”, spune Bogdan, completând: „Observator este un produs media ce se diferențiază de altele de pe piață televiziunilor prin calitatea și implicarea totală a echipei care lucrează pentru construirea, cărămidă cu cărămidă, a ceea ce reprezintă jurnalele de știri ale Antenei 1. Apoi, cred cu tărie că venirea mea aici va fi un plus și voi face tot posibilul să pun, la rândul meu, o cărămidă care să susțină tot ce vor face colegii mei și de acum încolo, cu pasiune, și se va vedea pe tv”.

Familist convins, Bogdan nu se dã în lãturi de la activitãţile casnice. „Tatã a doi copii, locatar de bloc, plãtitor de taxe şi impozite, client al supermaketurilor şi al pieţelor, mai puţin negociator, enervat de trafic, dar iubitor de aglomerația orașelor, predictibil în cheltuieli dar nu zgârcit. Pasionat de bucătărie, care este sufletul casei. Mereu cu gândul la Italia și la mâncarea de acolo. Un om normal, cu așteptări, dorințe, dezamăgiri şi împliniri!”, aceasta este descrierea pe care prezentatorul Antenei şi-o face singur.