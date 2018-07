Daniel Osmanovici, ultima apariție la pupitrul Observatorului. Lacrimi de tristețe și emoții în platoul de televiziune

Astăzi, 29 iulie, Daniel Osmanovici a prezentat pentru ultima dată Observatorul de Weekend la Antena 1 împreună cu Iuliana Pepene. La finalul jurnalului de știri, prezentatoarea TV i-a împărtășit câteva gânduri la final de drum în televiziune și la începutul unui nou capitol din viața lui. În platoul de televiziune au venit și alți colegi de-ai săi, printre care se numără Octavia Geamănu.

Daniel Osmanovici, ultima apariție la pupitrul Observatorului

Daniel Osmanovici a renunțat la televiziune după 10 ani. El a ajuns în familia de la Antena 1 în 2008 ca prezentator al rubricii meteo. În urmă cu patru ani, el a intrat în cartea recordurilor cu cel mai lung buletin meteo din lume. Mai târziu, ne-am întâlnit cu el în fiecare dimineaţă de weekend. De asemenea, nee-a plimbat prin întreaga lume în pas alergător şi ne-a făcut să descoperim alături de el frumuseţile României pe bicicletă.

“Am ajuns la finalul Observatorului și, înainte de a ne lua la revedere de la telespectatorii noștri, ne luăm la revedere și de la tine, Daniel – care știu că vei ajunge departe, oriunde ți-ai propus să ajungi, pentru că ești un om minunat. Și nu o să citesc ce e acolo, o să îți spun că eu îți mulțumesc foarte mult, că timp de patru ani, de când sunt eu aici, ai fost pentru mine un trainer extraordinar, un prieten minunat, un coleg și familie”, a spus Iuliana Pepene.

În platoul de televiziune și-a făcut apariția și Octavia Geamănu, alături de care prezentatorul a format o echipă tare frumoasă în perioada în care prezentau Observatorul la Antena 1. Soția lui i-a oferit acestuia un tort și i-a mărturisit că se simte onorată că au intrat în casele românilor de la același pupitru.

“Doamnelor și domnilor, ca să fim profesioniști până la capăt, dacă aveți informații sau imagini… ar trebui să fie un număr afișat pe ecran, îmi iau la revedere. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine, pentru că a fost o chestiune care a fost în ambele sensuri. Ceea ce v-am oferit, mi-ați oferit înapoi. Vă mulțumesc din suflet… vă mulțumesc.”, a spus Daniel Osmanovici în ultimele minute ale Observatorului pe care l-a prezentat pentru ultima dată.

Daniel Osmanovici va fi purtătorul de cuvânt al unei instituţii de stat

Fostul prezentator va lucra în continuare la Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS), unde va fi purtător de cuvânt şi va coordona serviciul de relaţii cu presa.

“Azi a fost ultimul Observator pentru Daniel Osmanovici . A ales un alt drum profesional dupa zece ani. E un castig mare pentru viitorii lui colegi… Ce nu s-a vazut in aceasta dimineata in direct, e ca a iesit din emisie in aplauzele tuturor. 👏🤗❤️ Succes, om bun!”, a scris Octavia Geamănu pe contul ei de Facebook.

Daniel Osmanovici este căsătorit și are doi copii.

“Azi îmi iau la revedere 🙂

Mulțumesc, a fost frumos.” este mesajul scris de fostul prezentator de la Observator înainte de a începe ultima ediție a jurnalului de știri, difuzat pe Antena 1.

Daniel Osmanovici va fi înlocuit la pupitrul Observatorului de Weekend de Bogdan Alecsandru, care a încheiat recent contractul cu România TV. El va prezenta Observatorul de Weekend cu Iuliana Pepene.