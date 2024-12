Olga Barcari dezvăluie trucul folosit de hairstiliști, ca să-ți reziste coafura. Cum ne aranjăm în funcție de ținuta aleasă de sărbători

De sărbători toate doamnele și domnișoarele vor să arate impecabil, să strălucească și să atragă privirile tuturor. Pe lângă vestimentația aleasă pe sprânceană și machiaj, un rol esențial îl are coafura în crearea imaginii perfecte. Dar trendurile în materie de păr se schimbă de la an la an, așa că de multe ori este dificil să alegi o coafură cu care să nu dai greș. CANCAN.RO nu vă lasă la greu, așa că a trecut pragul salonului unde a întâlnit-o pe Olga Barcari, nimeni alta decât fosta iubită a lui Cătălin Bordea. Hairstilist de renume, Olga ne-a îndrumat și ne-a prezentat două coafuri cu care, mai mult ca sigur, nu vom da greș în serile de sărbători.

Noaptea dintre an este un prilej perfect pentru doamne și domnișoare să impresioneze! Așadar, este necesar să știe sigur ce le avantajează, ce coafuri se poartă, dar și ce stil să alegem pentru coafura lor în funcție de rochia aleasă. Pentru toate acestea, există un singur răspuns: Olga Barcari! Iată ce putem purta într-o seară specială.

„Putem purta aproape orice anul acesta și cel care vine, dar depinde de ținută, de context. Sunt foarte la modă acele bucle lejere cu vârfuri drepte, sunt foarte admirate și cerute de către cliente. La rochii mai mulate pe corp și sclipici vin bine cocurile spaniole sau valurile retro care sunt foarte frumoase. Se poartă și părul strâns într-o coadă de cal pentru cine are fața aproape perfectă. De regulă, dacă avem fața simetrică, dar dacă te iubești și te accepți așa, poți să-ți faci această coafură”, ne spune Olga.

Ce coafuri purtăm în funcție de ținuta aleasă?! Olga Barcari are răspunsul!

Fosta iubită a lui Cătălin Bordea are și câteva trucuri pentru noi. Așadar, doamnelor, domnișoarelor, scoateți carnețelul pentru a nota! Iată ce trebuie să facem dacă dorim să ne reziste cât mai bine părul dacă mergem la un eveniment sau în noaptea de Revelion.

„Secretul este în felul următor: După ce faci buclele, aplici un fixativ flexibil pentru a-ți modela într-un anume fel coafura. Apoi dai cu fixativ puternic câte două pufuri, nu încontinuu. Dai două pufuri, aștepți să se usuce, sufli dacă este nevoie, apoi iar două pufuri. Nu încarcă și nu devine grea coafura. Dacă este un fixativ bun, părul va părea vaporos fără să pară încărcat, dar când pui mâna pe el este foarte tare”, ne-a spus Olga Barcari.

Un alt aspect foarte important este ce tip de coafură să ne alegem în funcție de ținuta pe care o vom purta. Așadar, am făcut topul celor mai purtabile rochii cu ce tip de coafuri s-ar potrivi. Olga ne-a dat verdictul!

O coafură sleek, lipită de cap sau părul drept pe spate se potrivește pentru o rochie până în gât

Cocul se potrivește pentru o rochie cu guler proeminent

Buclele lejere sunt perfecte pentru rochiile fără umeri, sau dacă avem rochie pe un umăr, punem părul pe o parte. Este foarte elegantă coafura.

Trucul pentru rezistența coafurii folosit de hairstiliști: „Este obligatoriu!”

De asemenea, există un produs de păr foarte utilizat pe care doamnele și domnișoarele îl au acasă, dar pe care ar fi bine să nu-l folosim în exces, dacă ne dorim o coafură rezistentă.

„La final dăm un ulei pentru vârfuri dacă nu avem nevoie de o coafură foarte rezistentă. Dar, dacă trebuie să-ți reziste, trebuie să o lași așa, dacă pui ulei o îngreunează și se lasă buclele. Deci, doar un puf de fixativ mai dăm” .

CITEŞTE ŞI: Legătura neștiută dintre Olga Barcari și Karmen Minune, prima pereche de la Asia Express 2025! ”Fosta” lui Bordea rupe tăcerea: ”Ne iubim, ne respectăm!”

La final, cea mai bună prietenă a lui Karmen ne-a oferit câteva trucuri prețioase pentru îngrijirea părului. Nu de alta, dar după o noaptea de petrecere este musai să avem grijă de podoaba noastră capilară.

„Este obligatoriu să folosim un șampon potrivit ph-ului pielii, apoi un șampon de hidratare, apoi avem nevoie de un tratament de reconstrucție și mască tratatment de hidratare și leave-in. Aceste produse sunt esențiale. Dacă suntem blonde este foarte important să ne vopsim la șase luni de zile și între timp să ne îngrijim părul cum trebuie. Părul blond este gol și se macină, dar avem multe soluții pentru a evita acest lucru, precum produsele potrivite de îngrijire. Sunt obligatorii cele de reconstrucție a părului și de hidratare”, ne-a mai spus Olga Barcari.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.