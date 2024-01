Olga Barcari, femeia cu care Cătălin Bordea şi-a petrecut Revelionul, scandal monstru cu o sportivă! Acuzată că i-a distrus părul

Olga Barcari, una dintre hairstylistele renumite printre vedete, dar și femeia alături de care Cătălin Bordea și-a petrecut Revelionul, ar fi fost implicată într-un scandal cu o sportivă. A fost acuzată de o tânără că i-ar fi distrus părul. Pe o platformă de socializare a încărcat un videoclip pentru a-și susține acuzațiile. Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Olga Barcari, hairstylistă cunoscută printre vedete, ar fi avut o disensiune cu o sportivă, după ce aceasta a facilitat de serviciile sale. După o procedură efectuată la salon, sportiva a sesizat că are o problemă la podoaba capilară. Pe o platformă de socializare, a încărcat un videoclip prin care le-a arătat urmăritorilor cum arată părul ei, după ce a mers la salonul Olgăi.

Pe platforma Tik Tok, în timp ce arăta șuvițele de păr, sportiva a mărturisit că procesul de decolorare a părului nu ar fi fost efectuat corespunzător. De altfel, tânăra sportivă a arătat imagini cu părul ei înainte și după ce a mers la salon.

De asemenea, sportiva mărturisise că ar fi apreciat dacă ar fi primit scuze din partea hairstylistei, însă Olga Barcari ar fi blocat-o pe internet. Pe de altă parte, după ce ar fi avut loc acest incident, cele două s-ar fi împăcat. Despre acest aspect a oferit detalii Olga Barcari. Situația s-ar fi rezolvat și, mărturisește apropiata lui Cătălin Bordea, cele două au devenit amice.

„Eu și Ana suntem în relații bune acum, ba mai mult decât atât,ne vom întâlni la mine în salon, dar și la o cafea. Pentru că suntem două femei mature, am rezolvat mica situație cu maturitate și între noi. Tocmai de aceea, am convenit că este bine să rămânem în relații bune, iar eu chiar plănuiesc să încep antrenamentele la ea, pentru că am încredere în calitățile ei de antrenor. Așadar, cu maturitate poți rezolva totul”, a spus Olga pentru Spynews.