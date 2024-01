Spike și Livia Eftimie, lovitură finală pentru Cătălin Bordea! Cum i-a închis artistul gura rivalului său: „Viața noastră personală...”

CANCAN.RO a scos la iveală amantlâcul anului dintre Livia Eftimie (ex Bordea) și Spike. Fosta stewardesă și Cătălin Bordea și-au spus adio definitiv vara trecută, după multe încercări de a-și salva căsnicia. Lucrurile n-au fost să fie, iar bruneta și comediantul au decis s-o ia pe căi diferite. Mare le-a fost mirarea tuturor, atunci când am pus pe tavă fotografiile cu cei doi amorezi, surprinși în ipostaze tandre. Protagoniști: fosta lui Bordea și amicul său cel mai bun. Înainte de Anul Nou, Spike a ținut să transmită un nou mesaj, prin care să le închidă gura răutăcioșilor. Ce-i drept, nu prea i-a ieșit, căci au curs comentariile negative la adresa lui.

Livia Eftimie și Spike sunt mai fericiți ca niciodată, iar acest lucru l-a dat din casă chiar artistul. Pentru prima dată, cântărețul a spus lucrurilor pe nume despre relația lui amoroasă cu fosta soție a celui mai bun prieten. Înainte de Anul Nou, rapperul a ținut neapărat să le transmită tuturor fericirea pe care el o simte atunci când este în compania brunetei. A postat și o fotografie cu el și iubita lui, precizând că viața lor personală este departe de tot ce se scrie ori tot ce cred oamenii despre ei. Ce-i drept, n-a putut să le închidă gura răutăcioșilor, căci a urmat o avalanșă de comentarii negative.

„Viața noastră personală e departe de tot ce se scrie sau credeți voi. Vă urăm un an nou fericit, la fel ca noi”, este mesajul transmis de Spike, pe rețelele de socializare.

Ce mesaj le-a transmis Cătălin Bordea

De curând, CANCAN.RO i-a surprins, din nou, pe cei doi îndrăgostiți împreună, dar de data asta la o sesiune de cumpărături. Cel pe care-l numea frate a fost prins în fapt cu fosta lui soție prin mall, fiind mai fericiți ca niciodată. (VEZI AICI IMAGINILE) Așa că, Bordea a ținut să le transmită câteva cuvinte.

„Chiar le doresc să rămână împreună, ca să nu mai deranjeze și alți oameni. Până la adânci bătrânețe. De aici înainte, dacă vrei să fii prietenul meu, trebuie să semnezi un contract. Măcar dacă-mi fac ceva, să primesc și eu niște despăgubiri, ceva în schimb. Nu se poate așa, fără nicio obligație. Și eu semnez, nu doar ei. Clar că nici nu o să le facem cunoștință cu soțiile sau iubitele. Poate după ani de zile. Ele cu ele, noi cu noi”, ne-a spus Cătălin Bordea în exclusivitate.

