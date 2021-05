Olguța Berbec, declarații despre relația cu soțul ei, Remus Novac: „Certurile porneau de la faptul că nu aveam timp unul pentru celălalt, că aveam de cântat”

Îndrăgita interpretă de muzică populară, Olguța Berbec, și soțul ei, Remus Novac, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, dar nu a fost întotdeauna așa. Cei doi au acum familia mult dorită, dar a fost drum lung până aici. Artista a făcut dezvăluiri despre felul în care a început relația dintre ei, dar și cum au reușit să depășească problemele care s-au ivit de-a lungul timpului.

Olguța Berbec și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri despre modul în care l-a cunoscut pe bărbatul care o face fericită și alături de care are familia mult dorită. Artista susține că la început, deși Remus Novac i s-a părut un bărbat foarte atrăgător, nu a avut intenția de a intra într-o relație cu el, însă cu inimii nu-i poți sta în cale.

Deși chimia dintre ei a fost una foarte mare, relația nu a fost deloc ușoară. Încă de la început au avut momente de tensiune și pline de certuri. Motivul era faptul că amândoi aveau de onorat evenimente și nu aveau timp unul pentru celălalt.

Olguța Berbec: „Ne-am certat foarte mult în primele șase luni”

„E un bărbat frumos soțul meu, trebuie să recunosc asta. Am văzut lucrul ăsta, însă nu aveam gânduri să am o relație. Nu eram singură și tocmai de asta. Ne-am mutat împreună după aproape un an. A fost foarte greu, pentru că eu eram extrem de ocupată, el cânta mai mult în Banat și drumurile erau foarte lungi. Eram obosiți, încercam să ne omogenizăm unul cu altul. Ne-am certat foarte mult în primele șase luni.

Chiar mă gândeam „Doamne, cum o să reușim să funcționăm împreună?”. Aveam păreri diferite despre tot, încât mă gândeam „Doamne, dragostea asta la prima vedere e o prostie, că poți să te îndrăgostești de un om cu care nu ești compatibil”. Certurile porneau de la faptul că nu aveam timp unul pentru celălalt, că aveam de cântat”, a spus Olguța Berbec la Antena Stars.

