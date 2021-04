Olguța Berbec, dezvăluiri emoționante despre căsnicia pe care o are: „Ne-am întâlnit în urmă cu 7 ani și de atunci numărăm anii împreună”

Olguța Berbec se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere. De șapte ani este căsătorită cu saxofonistul Remus Novac, iar anul acesta a devenit mămică pentru a doua oară. Nici pe plan profesional lucrurile nu stau prea rău, căci artista scoate melodii populare pe bandă rulantă. Îndrăgita interpretă de muzică populară a dezvăluit care e secretul căsniciei frumoase pe care o are.

În luna februarie, Olguța Berbec a adus-o pe lume pe cea de-a doua fetiță, iar de atunci viața i s-a schimbat radical. Artista este fericită că i s-a mărit familia, dar mai ales de faptul că, deși n-are activitate, poate petrece timp cu fiicele sale. Pandemia a adus și ceva bun în viața artistei. De când a născut stă împreună cu familia ei și se bucură de fiecare etapă prin care trec micuțele ei.

„Familia ni s-a mărit în urmă cu două luni, am născut-o pe Olguța Maria. Da, viața s-a schimbat, nici nu am știu ce ușoară e viața cu un singur copil (râde). Cel mai mult mă surprinde faptul că ne doream băiat, mai ales soțul meu, și uite cum a fost planul lui Dumnezeu cu noi. Noi nu avem ajutor, nu avem bone. În perioada pandemiei am ales să stăm la casa de vacanță, care se află lângă părinții mei, așa că o dată pe săptămână o lăsăm la ei ca să mă pot reface, să am timp și pentru casă.

Uite, spre exemplu acum sunt în piață să cumpăr niște flori pe care să le plantez prin grădină. Am pierdut niște lucruri frumoase la Cezara. Eu la 9 zile după ce am născut-o, mi-am reluat programul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, aveam și 4-5 evenimente pe zi, în weekend. Conduceam mașina de la Timișoara- București și înapoi. Acum am timp să observ cum crește, e minunat lucrul ăsta”, a declarat Olguța Berbec pentru Click.ro

Artista a povestit că în toamna acestui an se fac 7 ani de când este împreună cu soțul ei. Lucrurile nu au început cu dreptul între ei, dar în doar o lună de la evenimentul la care s-au întâlnit, și-au dat seama că se plac și au rămas împreună până în prezent.

„Ne-am cunoscut la o nuntă, unde el era cu bandul lui, iar eu am mers ca invitată. Am salutat bandul, iar după ce am cântat, m-am salutat cu mirii și am plecat. Deci nu am schimbat cu el nicio vorbă. El mă știa de pe YouTube și m-a surprins când mi-a spus că și-a cumpărat un costum nou pentru seara aceea și că mă plăcea, lucruri pe care el mi le-a povestit la ceva timp după ce ne-am revăzut. La vreo trei zile, cei cu formația au încărcat filmarea de la nuntă pe YouTube, iar mie nu mi-a plăcut.

Am încercat să-i contactez să dea jos acel filmuleț și am găsit numărul cameramanului, iar el m-a direcționat spre Remus, care era șeful trupei. L-am sunat în ziua aia de mai multe ori, nu a răspuns. Creștea furia în mine pentru că nu eram de acord cu acel material și, într-un târziu mi-a răspuns, i-am spus cine sunt și a închis telefonul când a auzit Olguța Berbec. El a crezut că cineva din trupă îi face o glumă. Apoi ne-am reauzit și ne-am revăzut la o lună, iar de atunci numărăm ani împreună”, a mai adăugat artista.

