Olguța Berbec a publicat primele imagini cu fetița ei! Ipostaza emoționantă în care a surprins-o pe micuță, alături de sora sa mai mare | FOTO

Olguța Berbec și mica ei prințesă au fost externate ieri, iar acasă au fost așteptate cu multe surprize din partea lui Remus Novac. Saxofonistul a avut ajutor necondiționat din partea Cezarei, fata cea mare a cuplului. Iar proaspăta mămică a fost atât de bucuroasă că s-a întors lângă cei dragi, încât a publicat primele imagini cu Olga Maria. Mai mult, cântăreața a împărtășit un moment emoționant în care le-a imortalizat pe cele două prințese pe care le are cu soțul ei.

Olguța Berbec a publicat primele imagini cu fetița ei, Olga Maria

În vârstă de 36 de ani, solista de muzică populară a devenit mămică din nou în urmă cu cinci zile; iar ieri, ea și mezina familiei au fost primit acordul medicilor ca să plece acasă. Când a ajuns la reședință, Olguța Berbec a avut lacrimi în ochi! Și asta pentru că soțul său i-a pregătit câteva surprize, dar și un buchet superb de flori, după cum puteți observa în colajul de mai jos, dar și în galeria foto a articolului.

Emoționată și fericită peste măsură, artista a filmat câteva imagini din primele minute în care și-a adus prințesa cea mică acasă. Și, deși, nu și-a dorit să-i arate chipul, deocamdată, după cum puteți observa în poza din stânga colajului… nu a reușit! Fotografia cu Cezara, alături de surioara mai mică, i-a topit sufletul de iubire. Printre cei care au vizitat-o ieri pe proaspăta mămică se numără fina ei, Vlăduța Lupău; cântăreața de 29 de ani a publicat și ea o imagine emoționantă cu Olga Maria și a scris mesajul: “Hello, world (n.r.: Bună, lume)”.

“Eu sunt binișor, încerc să-mi revin. Fetița e foarte bine sănătoasă. A primit nota zece, are 1700 de grame. Am primit-o să o văd, să o strâng în brațe, am rămas puțin singură să mă refac. Am avut și eu emoții în weekend, dar nu a fost necesar să venim la urgențe, am venit cu am planificat. Am fost aici și am intrat în sala de operație”, a declarat solista de muzică populară la câteva ore după ce a născut-o pe fiica sa cea mică, la o emisiune de la Antena Stars.

