România a învins, marți seară, pe Kosovo și își păstrează locul 2 în Grupa I. Olimpiu Moruțan a fost introdus în minutul 71, la scorul de 0-0. Edward Iordănescu a fost inspirat, pentru că mijlocașul a avut o prestație excelentă. Cu siguranță, în evoluțiile bune ale fotbalistului din acest sezon are un merit și Paula Olah, iubita internaționului român. CANCAN.RO vă prezintă o GALERIE FOTO incendiară cu tânăra.

Olimpiu Moruțan a avut un merit deosebit în victoria României cu Kosovo, scor 2-0. Chiar dacă nu a marcat, mijlocașul a fost foarte activ în ofensivă și a creat panică în defensiva oaspeților. Paula Olah l-a susținut, fără discuție, pe toată durata partidei și, în acest moment, este mândră de iubitul ei. Tânăra nu este doar de o frumusețe răpitoare, ci este și inteligentă, potrivit lui Ioan Becali, agentul fotbalistului.

„Moruțan are o prietenă care știe 5-6 limbi străine. Mi-a dat-o la telefon, vorbește germană mai bine decât mine. Am întrebat-o: ‘Domnișoară, știți engleză?’ / ‘Cum să nu, domnule Becali?’ / ‘Păi, vorbiți numai engleză cu el în casă până învață engleza”, a spus, recent, Giovanni Becali.

Paula Olah nu este model și este la prima legătură amoroasă cu un fotbalist. Rar apare în viața publică, spre deosebire de alte partenere de fotbaliști, preferând discreția.

Olimpiu Moruțan, după victoria cu Kosovo: „Lumea nu ne vede calificați. Suntem jucători slabi”

Altfel, Olimpiu Moruțan a prins curaj după evoluția cu Kosovo și a oferit unele declarații zeflemitoare după victorie.

„Trebuie să jucăm tiki-taka cum vă place vouă. Mă bucur că am câștigat. Nu contează cine joacă bine. Asta ne dorim și noi, să jucăm bine. Mai trebuie să punem unele lucruri la punct. Am avut un om în plus, am mers peste ei. Ne doream victoria, asta e clar. Vom vedea la meciurile următoare ce vom face. Lumea nu ne vede calificați, suntem jucători slabi, dar noi încercăm să dăm totul”, a spus Olimpiu Moruțan.

Mijlocașul a continuat în aceeași notă: „Lumea nu ne vede calificați. Suntem jucători slabi. Noi jucăm pentru noi. Toată lumea ne critică. Normal că suntem slabi, nu? Am jucat prost cu Israel, deci suntem slabi.

Ne bucurăm că am câștigat acum. Am jucat puțin mai bine azi, nu? Am jucat mai liberi. Dacă suntem slabi, mergem mai departe. Așa cum suntem, vrem să ne calificăm la EURO! Acesta este obiectivul nostru”.

„Moruțan e un copil care suferă foarte tare, un copil cu suflet mare, e un român bun, care a fost la loturile naționale mereu. Sunt niște refulări ale băieților, e greu de gestionat. Nu pot să le confisc telefoanele, familiile lor suferă pentru ei. Haideți să îi înțelegem și noi. Eu am știut să accept, să îmi însușesc criticile. Ei au altă vârstă„, l-a apărat Edward Iordănescu pe Olimpiu Moruțan.