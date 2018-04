Olivia Steer a reacţionat, miercuri noaptea după ce, la un eveniment dedicat sănătăţii, organizatorul a decis la numai câteva ore distanţă să-i retragă premiul. Decernarea lui a stârnit o serie de controverse, pe reţelele de socializare, inclusiv în rândul sponsorilor evenimentului, care şi-au reconsiderat decizia de a o premia.

Vedeta Olivia Steer, cunoscută militantă anti-vaccinare, a acuzat una dintre companiile care au sponsorizat evenimentul că a făcut presiuni ca distincţia acordată ei să-i fie anulată.

„Înţeleg că Aqua Carpatica a fost singurul, dintre sponsorii Galei de aseară, care a cerut anularea premiului ce mi-a fost oferit de către Asociaţia pentru o Viaţă Sănătoasă din România, şantajînd organizatorii că, în caz contrar, îşi retrage finanţarea.

Motivul invocat sună asa: „Valorile pe care le promovăm sunt legate de un stil de viaţă sănătos, de consumul unei ape minerale naturale filtrate natural, prin procese hidrogeologice de milioane de ani. Prin urmare, există o incompatibilitate crasă între valorile noastre şi valorile susţinute de Olivia Steer”, a spus Jean Valvis„, menţionează Steer în replica dată pe Facebook.

Fosta vedetă de televiziune atacă brandul şi consideră că atitudinea conducerii are legătură cu rezultatele pe care le-a publicat în urmă cu mai mulţi ani despre calitatea apelor îmbuteliate din România.

„Găsesc amuzata că sentimentele care il anima azi pe Jean Valvis au o reciprocitate veche de mai bine de 7 ani: căci aceeaşi incompatibilitate crasă o sesizam şi eu într-un articol de pe blogul meu, din aprilie 2011, în care făceam publice nişte măsurători ale apelor de pe piata din Romania, realizate cu un TDS-metru. Am aflat atunci prin testări personale tot ce aveam nevoie să aflu despre Aqua Carpatica, motiv pentru care în toţi aceşti ani am refuzat constant să consum acest produs, de dragul rinichilor mei.

În plus, scandalurile răsunătoare prin care a trecut brandul Aqua Carpatica privind nitratii in concentratii mai mari decit cele declarate in reclama pentru apa comercializata sub sloganul de „cea mai pură” sau împrumutul fără drept al designului sticlei, după cel al unei firme sîrbeşti (proces pierdut de Valvis in 2016, în primă instantă, la Tribunalul Bucuresti, pentru încălcarea dreptului de proprietate intelectuală) nu m-au ajutat să-mi shimb părerea nici despre apa lor, şi nici despre „valorile brandului” cu care se mîndreşte azi Jean Valvis„, mai spune Olivia Steer.

„Cu alte cuvinte, revocarea premiului nu e nici o pierdere personală. Ba dimpotrivă! 🙂„, subliniază în final cunoscută activistă anti-vaccinare.