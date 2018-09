Oltenii visează la titlu, după victoria cu Dinamo!

Jucătorii formației Universitatea Craiova au declarat după victoria cu 3-0 obținută în derby-ul cu Dinamo că nu ar fi o suspriză dacă titlul ar ajunge în acest sezon în Bănie.

Elvir Koljic, atacantul de 23 de ani transferat săptămâna aceasta de olteni a marcat chiar la debutul în Liga I, contra lui Dinamo şi a reuşit şi un assist. Elvir Koljic spune că a venit cu gânduri mari în Bănie și că vrea să devină campion al României cu Universitatea Craiova.

„E un început foarte frumos. Sunt foarte fericit că am înscris şi sper să continui la fel. Să dau goluri şi pase de gol. A fost cea mai frumoasă atmosferă. Dinamo e o echipă foarte bună, dar noi am meritat această victoria. Avem o echipă foarte bună. Cred că ne putem bate şi la primul loc. Poate luăm şi campionatul, de ce nu?”, a declarat Elvir Koljic.

MVP-ul partidei, Alex Mitriță, a ajuns cu cele două goluri marcate în poarta câinilor la șapte reușite în acest sezon în Liga I. Mitriță a spus că Universitatea a meritat victoria cu Dinamo și a spus că s-a simțit aportul ofensiv pe care Koljic l-a adus echipei sale.

„A venit un atacant de care avem nevoie. S-a văzut şi la golul meu. Tot ce aveam nevoie era un vârf. Trebuia un atacant care să ţină de minge, să protejeze, să o dea la un-doi. Un joc foarte bun pentru noi, să câştigăm 3-0 în faţa celor de la Dinamo e o bucurie imensă. Am dominat jocul de la un capăt la altul, echipa uşor-uşor se leagă. Sunt foarte bucuros că am marcat două goluri, dar la fel de bucuros că am câştigat împotriva celor de la Dianmo. Am fost echipa mai bună, am avut curaj, am pasat. Creştem de la meci la meci. Au venit jucători noi şi o să vină, este nevoie de răbdare”, a declarat Alex Mitriță.