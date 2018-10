Oltenilor le merge de minune și în campionat și în cupă: „Suntem în sferturi…!”

Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, s-a ddeclarat mulțumit de angajamentul elevilor săi în victoria cu 4-1 obținută în optimile de finală ale Cupei României în deplasare cu Turris-Oltul Turnu Măăgurele, formație care evoluează îîn Liga a III-a.

Conduși surprinzător la pauză cu 1-0, oltenii au rezolvat ecuația calificării fără emoții, fiind alături de Hermannstadt și Viitorul în sferturile competiției.

„Suntem în sferturi, ne vom mai gândi la Cupa în februarie. Cred că am învăţat ceva şi din acest meci, voi vorbi despre asta cu jucătorii. Pentru mine a fost necesar să schimbăm ceva, iar în repriza a doua a fost ok. Nu am jucat foarte bine în prima repriză. Am făcut schimbări şi probabil jucătorii au înţeles mesajul meu. Era important să dau minute jucătorilor care nu au evoluat mult – Dimitrov, Briceag, Tiago, Meza Colli şi Rocha. Voiam să-i menajez şi pe Koljic şi Mateiu, dar a fost nevoie să-i bag”, a declarat Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova.

Fotescu a înscris în minutul 33, după ce a speculat o eroare în defensiva oltenilor, făcându-l pe Erick Lincar, tehnicianul echipei și pe suporterii formației să spere la o minune.

Conduși pe tabela de marcaj la pauză, oltenii au ieșit pe teren în al doilea mitan deciși să întoarcă cât mai repede rezultatul, lucru pe care l-au și reușit, diferența de valoare dintre cele două echipe fiind net în favoarea Științei.

Craiova, deţinătoarea trofeului a întors scorul în două minute, Donkoor și Bancu, ajutați şi de largul concurs al apărătorilor divizionarei C care și-au arătat limitele, reușind să puncteze în minutele 50 și 52.

Fără să forțeze oltenii au reușit să mai puncteze de două pori pe tabelă prin Burlacu (min.79) și Cicâldău (min. 88).