Nimeni nu scapă de ochiul vigilent al site-ului nr.1 din România, CANCAN.RO. Nici măcar miliardarii britanici! Reporterii D.A.S. l-au surprins pe al 53-lea cel mai bogat englez din UK, Justin Portman (53 de ani), la un restaurant de lux din Londra, în timp ce o ”traducea” pe soția (actriță cunoscută) cu care are și doi copii. Toate detaliile incredibile, în exclusivitate mondială, în rândurile de mai jos!

CANCAN.RO vede și aude tot! Nu doar în România, ci și la nivel internațional! Vă prezentăm o exclusivitate mondială cu iz de amantlâc românesc (obișnuit prin Herăstrău). Dovadă clară că cel puțin din acest punct de vedere, românii noștri se poartă ca în Occident. Dar haideți să dăm drumul la treabă.

E vorba de Justin Portman, evaluat la un miliard de lire sterline, locul 53 în topul bogaților din Anglia. Omul e căsătorit cu o actriță cunoscută din America, Morgan Snyder, dar asta nu l-a împiedicat să o ”traducă” în mare stil. Nici vedetele nu mai sunt apreciate cum erau odată! Dar ce ghinion să aibă și nea Justin ăsta! L-a apucat ”tradusul” fix sub ochii reporterilor D.A.S. (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.RO).

Aristocratul miliardar a mers la masă la celebrul restaurant Cipriani, din Londra, cu o blondă apetisantă cu origini estice (după accent și exprimare, dezvăluie reporterii de la fața locului). Culmea, în ciudat faptului că e căsătorit cu Morgan Snyder, Portman n-a avut nicio jenă și a sorbit-o din priviri pe partenera de ocazie. Ba chiar a și sărutat-o cu foc! Dovadă stau imaginile prezentate în exclusivitate mondială de CANCAN.RO.

Miliardarul care stă cu gagica la rând

Miliardar, miliardar, dar pe la Cipriani Londra nu e ca la Boschetărie în Herăstrău unde îi bagi un milion pe vechi ospătarului și-ți dă masă oriunde ai tu chef! Portman a trebuit să stea cuminte și să aștepte alături de partenera lui până i s-a eliberat masa dorită. N-a acceptat să se așeze în altă parte, așa că a așteptat cuminte. Ca oamenii de rând, cum ar veni.

La început n-au dat-o chiar pe față. Vorba aia, mai era lume prin jur. Dar treptat, treptat aristocratul miliardar n-a prea rezistat și a sărutat-o pe blondă (vezi VIDEO din articol). Au continuat să comande de mâncare și să se bucure de seara petrecută împreună. Ce o zice soția-actriță când o vedea articolul din CANCAN.RO?

Justin Portman, divorț răsunător cu fotomodelul Natalia Vodianova

În prezent, prosperul om de afaceri este căsătorit cu actrița și designerul de bijuterii Morgan Snyder, cea care l-a făcut tată pentru a cincea oară. Nunta a avut loc în Marea Britanie, în orașul Hereford.

Justin a mai căsătorit o dată, cu fotomodelul Natalia Vodianova, timp de 10 ani, iar în 2011 au ales să punct capăt mariajului din care au rezultat trei copii: Neva, Lucas și Victor.

Vadianova provine dintr-o familie modestă, care nu avea posibilitățile materiale necesare să-i susțină visul: acela de a deveni fotomodel. Asocierea cu afaceristul i-a adus beneficii mari și a reușit să-și facă un nume printre marile fotomodele din Marea Britanie.

Timp de patru ani, cei doi nu au vrut să vorbească despre divorț. Tânăra a fost cea care a cerut divorțul, iar unul dintre motive a fost legat de stilul de viață al afaceristului: devenise alcoolic.

„Nu am timp pentru viața ei doar despre modă. Am crezut că îi era rușine de mine. Am devenit pentru ea un fel de geantă Louis Vuitton demodată. Și apoi m-am dus la un centru de reabilitare timp de 28 de zile”, a declarat Justin Portman.

„Am trăit un șoc uriaș, am fost foarte rănit. Nu mă așteptam să recurgă la asta, a fost o dragoste puternică”, a mai mărturisit el.

Fosta soție i-a cam dat K.O. cu actualul partener

Divorțul nu a fost însă, un capăt de lume pentru fotomodel, căci în 2020, Natalia s-a căsătorit cu omul de afaceri Antoine Arnault, CEO-ul Berluti, președintele Loro Piana și director de comunicare și imagine la Louis Vuitton, cel căruia i-a dăruit un copil. Antonie a creat recent, conceptul „Victory Is a State of Mind”, reprezentat de Lionel Messi și Cristiano Ronaldo pentru a marca deschiderea Cupei Mondiale FIFA 2022 din Qatar.

