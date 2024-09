Ora de iarnă 2024 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se întâmplă în România

A mai rămas puțin timp până când România va trece de la ora de vară la ora de iarnă. Când se va da ceasul înapoi cu o oră, de fapt, în acest an? Noaptea se prelungește cu o oră, astfel că ora 04:00 devine ora 03:00.

Ideea orei de vară a fost inițiată în anul 1784 de către omul de știință Benjamin Franklin. În proiectul său denumit ”An economical Project” sunt speculate câteva idei pentru economisirea uleiului folosit la lămpile de iluminat. În Germania a fost introdusă prima dată schimbarea orei – în anul 1916, urmată de Marea Britanie, Belgia, Franța, Italia, Danemarca, Olanda, Luxemburg, Norvegia, Suedia, Turcia, Portugalia și Tasmania. În prezent, există 70 de țări care au introdus trecerea de la ora de vară la iarnă și invers.

În România, ora de vară a fost introdusă prima dată în anul 1932 și a durat până în 1940. Trecerea la ora de vară se făcea în prima duminică din luna aprilie până în prima duminică din luna octombrie. Schimbarea orei de vară a fost reintrodusă în anul 1979, atunci când România a aderat la Convenția fusurilor orare. NU RATA: De ce ne doare capul când stăm la soare. Vlad Ciurea: „Lumea ori nu știe, ori se preface”

Când se trece la ora de iarnă în România

În anul 1997 s-a stabilit oficial ora de vară pe teritoriul României – prin Ordonanța nr.20/1997: ”În cadrul orarului de vară se stabileşte ora oficială de vară, decalată cu o oră în avans faţă de ora Europei Orientale, aplicabilă din ultima duminică a lunii martie, ora 3.00, care devine ora 4.00, până la ultima duminică a lunii octombrie, ora 4.00, care devine ora 3.00″.

Ca în fiecare an, în România, schimbarea orei are loc de două ori pe an. Trecerea la ora de vară se face în ultima zi de duminică din luna martie – când ceasul se dă cu o oră înainte, acea zi devenind cea mai scurtă zi din an. Trecerea la ora de iarnă se va face în ultima duminică din luna octombrie, adică în noapte de 26 spre 27 octombrie. Ceasul se reglează cu o oră în urmă, astfel că ora 04:00 devine ora 03:00. Citește și: Ce se întâmplă dacă mănânci merele cu tot cu coajă. Riscurile sunt uriașe

Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei

În anul 2018, un proiect inițiat în Parlamentul European propunea eliminarea schimbării orei și trecerea la ora standard, însă, de-a lungul anilor, doar o parte dintre țări au fost de acord cu această schimbare. Iată care sunt țările din Europa care au ales să nu facă trecerea de la ora de iarnă la ora de vară și invers:

Turcia

Belarus

Rusia

Islanda

În Asia: Vietnam, Afganistan, India, Japonia, Filipine, Singapore, Coreea de Nord, Coreea de Sud, China, Irak.

În America de Nord și de Sud: Ecuador, Guatemala, Nicaragura, Venezuela, Panama, Columbia, Arizona, Insulele Hawaii și Ontario.

În Africa: Tunisia, Namibia și Egipt.