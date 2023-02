Orașele din România cu cele mai scumpe chirii. Specialiștii estimează creșteri semnificative în continuare

Scumpirile continuă și în 2023. Dacă anul trecut am avut prețuri record la alimente, accize, imobiliare și energie, iată că și anul acesta prețurile continuă să fie în creștere. În ceea ce privește chiriile, câteva orașe din România au atins un prag record din perspectiva prețurilor la apartamente.

Din cauza inflației și conflictului de la granița cu Ucraina, prețurile au explodat în mai multe domenii cheie. Anul 2022 a fost un an greu, cu multe scumpiri în lanț, însă nici anul acesta nu vom răsufla prea liniștiți, căci prețurile continuă să crească. În ceea ce privește prețurile cerute pe apartamentele date spre închiriere, acestea au crescut în ultimul an și din cauza presiunii venite din creșterea cererii, arată o cercetare realizată de Imobiliare.ro. Cu toate acestea, chiriile au înregistrat creșteri semnificative în marile orașe din țară, chiar și la început de an. Și nu e doar atât. Specialiștii sunt de părere că prețurile nu se vor opri în acest punct și este posibil ca acestea să cunoască și alte creșteri semnificative.

„Prețurile cerute pe apartamentele date spre închiriere au crescut în ultimul an din cauza presiunii venite din creșterea cererii. Ne așteptăm la chirii mai scumpe în orașele mari din țară și în 2023 sub impactul inflației, dar și a modificărilor fiscale. Clujul rămâne orașul cu cele mai mari chirii la apartamentele mici, în vreme ce Capitala își menține supremația la apartamentele de mari dimensiuni. Timișoara rămâne cel mai accesibil centru regional și pe segmentul chiriilor, raportat la puterea de cumpărare versus costul locuirii”, a explicat Daniel Crainic, directorul de marketing Imobiliare.ro.

Prețurile chiriilor în marile orașe din țară

București: Apartament cu două camere: 450 de euro pe lună. Cu 6.7% mai mult față de anul anterior

Cluj-Napoca: Garsonieră: 300 de euro pe lună, iar un apartament cu două camere a ajuns să coste 450 de euro.

Timișoara: Garsonieră: 210 euro/ lună, apartament cu două camere: 350 de euro.

Iași: Garsonieră: 250 de euro/ lună, apartament cu două camere: 320 de euro/lună.

