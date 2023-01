Prețurile carburanților au explodat în Ungaria! Șoferii trec granița în România, pentru a alimenta

Guvernul de la Budapesta a luat decizia de a elimina plafonul, în luna decembrie a anului trecut, iar șoferii trebuie să plătească prețuri mai mari la carburanți. Având în vedere această situație, mulți dintre șoferi preferă să treacă granița, pentru a alimenta mai ieftin. Iată detaliile mai jos, în articol.

Șoferii din Ungaria sunt nemulțumiți de decizia luată de Guvernul de la Budapesta. La finalul anului trecut, oficialii au luat decizia de a elimina plafonul, mărindu-se, în acest mod, accizele la combustibili. Pentru că prețurile la carburanți au explodat în Ungaria, mulți șoferi preferă să alimenteze mai ieftin, în țările vecine. Șoferii trec granițele și merg în România și Slovacia, pentru a face plinul la prețuri mai scăzute.

Această situație, însă, nu este străină, pentru că, în cursul anului trecut, mulți șoferi români au trecut granița în Ungaria, pentru a alimenta. La momentul respectiv, prețurile de la pompe erau mai mici decât cele de pe teritoriul României. În primăvara anului trecut, de exemplu, în Ungaria, un litru de motorină costa 1,08 euro, pe când în România trecea și de pragul de 1,75 euro, la unele stații de alimentare. Totuși, tot anul trecut, Guvernul de la Budapesta a introdus și o regulă, și anume, mașinile care sunt înmatriculate în altă țară să plătească combustibilii la prețul pieței.

Carburanți mai ieftini în România și Slovacia

Pentru că este haos pe piața combustibililor, mai mulți șoferi din Ungaria preferă să treacă granițele, pentru a alimenta mai ieftin. De pildă, dacă într-o stație de alimentare din orașul ungar Esztergom un singur litru de motorină costa, recent, 690 de forinți (echivalentul sumei de 1,75 euro), în Slovacia, în orașul Sturovo, același litru de motorină costă 1,62 de euro.

„Am mers prin Slovacia de sărbători şi când am făcut plinul am constatat cât de ieftin este acolo. Trebuie doar să trecem podul și am ajuns, așa că evident vom veni mai des pentru asta”, mărturisește Tibor, arată digi24.ro.

Sursă foto: Pixabay