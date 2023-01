Câți lei a ajuns 1 litru de motorină standard în benzinăriile Petrom, Rompetrol, OMV și MOL din București

Românii se tem tot mai tare să nu crească din nou prețurile la combustibil așa cum s-a întâmplat anul trecut. Șoferii care au mașini diesel verifică mereu prețurile din benzinării, iar spre uimirea lor, în comparație cu 2022, când un litru de motorină standard ajunsese la aproape 10 lei, acum este puțin peste 7 lei. Iată cât costă un litru de motorină în stațiile MOL, OMV, Petrom sau Rompetrol din Capitală.

Motorina a ajuns aproape de pragul de 7 lei

Potrivit plinul.ro, benzinăriile din București au înregistrat prețuri la motorină puțin peste 7 lei. În stațiile MOL, de exemplu, un litru de motorină standard costă între 7,68 și 7,71 lei, iar la OMV găsiți aceleași prețuri.

Pe de altă parte, în benzinăriile Petrom prețul unui litru de motorină este între 7,61-7,62 lei, ceea ce nu constituie o mare diferență de preț. În Rompetrol, motorina se găsește chiar și cu 7,75 lei/ litru, însă poate costa și 7,71 lei, în funcție de cartierele în care se află stațiile de carburanți.

VEZI ȘI:CEREALA CARE FACE ADEVĂRATE MINUNI. COSTĂ DOAR 13 LEI LA MEGA IMAGE ȘI AJUTĂ ORGANISMUL SĂ FUNCȚIONEZE LA COTE MAXIME

Cât costă benzina în 2023

Dacă vorbim despre benzină, ei bine, tot în București, anul trecut cele mai mari prețuri standard erau înregistrate în stațiile MOL, de 8,64 de lei per litru. La Lukoil, benzina se vindea cel mai mult cu 7,89 lei per litru, iar în Petrom o găseai cu 7,99 per litru, în timp ce la OMV un litru de benzină costa 8,24.

Cele mai mici prețuri s-au găsit în prezent, în benzinăriile Lukoil, unde același tip de carburant s-a vândut cu 6,4 lei per litru, comparativ cu anul trecut, când datorită unei măriri de preț a petrolului, benzina a depășit pragul de 7 lei.

CITEȘTE ȘI: IMAGINILE GROZEI! CE AU GĂSIT INSPECTORII ANPC ÎNTR-UN RESTAURANT CHINEZESC DIN BUCUREȘTI

Anul trecut s-au înregistrat prețuri mari la combustibil

În cazul prețurilor unui alt mare oraș din România, respectiv Cluj Napoca, Lukoil vindea benzina standard cu circa 7,91 lei litrul, iar în OMV se găsea cu 7,99 lei/ litru. La MOL, spre surprinderea tuturor, un litru de același tip de carburant nu valora mai puțin de 8,39 lei.

Anul trecut în luna martie, scumpirile au reușit să creeze panică în rândul românilor, iar în mai multe benzinării din țară s-au înregistrat cozi infernale. Șoferii s-au înghesuit să facă plinul autoturismelor, iar unul dintre motive a fost un zvon neconfirmat, care spunea că prețurile la carburanți ar urma să atingă pragul de 10 lei per litru. Informația s-a dezbătut intens în mediul online.