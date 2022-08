Orașul din România în care o garsonieră a fost scoasă la vânzare cu 515.000 de euro. Ce s-a întâmplat, de fapt

Prețurile la imobiliare au explodat, iar Constanța nu face excepție de la regulă. Apartamentele și garsonierele sunt mult mai scumpe chiar și decât cele din Capitală, mai ales că mulți aleg să cumpere locuințe în această zonă, pentru a le închiria în sezonul estival.

Astfel, o garsonieră scoasă recent la vânzare are toate premizele să devină vedetă. Proprietarul i-a stabilit un preț de-a dreptul uriaș, de 515.000 de euro. Însă, contactat de reporterii unei publicații locale pentru o explicație în privința acestui preț, vânzătorul s-a scuzat că a fost doar o eroare, prețul fiind 51.500.

Garsoniera, aflată în Tomis Nord, cam la 10 minute de plajă, are 35 de mp, este la etajul 2 din 10 și are vedere spre Parcul Tăbăcărie. Cu toate că dispune de toate utilitățile și este amplasată într-o zonă foarte bună a orașului, nimic nu ar fi justificat prețul de jumătate de milion de euro.

„Am greșit și am pus un zero în plus când am adăugat anunțul. Îmi pare rău și îmi cer scuze celor care au văzut acest preț. Prețul cu care este scoasă la vânzare este 51.500 de euro.” a declarat vânzătorul, pentru Replica de Constanța.

Orașul din România unde o garsonieră costă doar 3750 de euro

La polul opus, există și o garsonieră pe care o poți cumpăra la preț de mașină. De mâna a doua! Garsoniera are 27 m² și se situează la etajul patru al unui bloc din orașul Lupeni, județul Hunedoara.

”Garsoniera face parte dintr-un bloc cu 4 etaje și 2 scări. Ansamblul rezidențial dispune de rețea urbană de energie electrică, apă, termoficare. Structura blocului este din beton armat, cu închideri plăci prefabricate beton, planșee din beton armat, acoperiș tip șarpantă de lemn acoperit cu plăci azbociment, ușa acces bloc din metal cu geam simplu și interfon montat.Blocul nu este reabiliat.”, se arată în descrierea imobilului pe un site de vânzări.

Sursa foto: Imobiliare.ro