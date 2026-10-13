Orașul în care elevii nu merg la școală miercuri. Ce se întâmplă pe 14 octombrie

Orașul în care elevii nu merg la școală miercuri. Ce se întâmplă pe 14 octombrie
Zi liberă pentru elevi. Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Angajații din învățământul preuniversitar din județul Iași vor beneficia de o zi liberă pe 14 octombrie, cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, una dintre cele mai importante sărbători religioase dedicate ocrotitoarei Moldovei. Măsura se aplică atât personalului didactic, cât și celui nedidactic din unitățile de învățământ.

Potrivit prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivelul grupului de unități de învățământ preuniversitar din județul Iași, data de 14 octombrie este declarată zi nelucrătoare.

Elevii din Iaşi nu merg la şcoală pe 14 octombrie

Anunțul a fost transmis de Inspectoratul Școlar Județean Iași, instituția precizând că această prevedere este inclusă în documentul aflat în vigoare, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, cursurile și activitatea administrativă din școlile vizate vor fi suspendate în această zi, în contextul manifestărilor religioase și culturale organizate anual cu ocazia Sărbătorilor Iașiului. În fiecare an, mii de credincioși participă la pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, eveniment care transformă orașul într-un important punct de atracție spirituală.

Structura anului școlar 2026-2027, în județul Iași

Anul școlar 2026-2027 în județul Iași a început pe 7 septembrie și este structurat în cinci module de învățare, separate de perioade de vacanță. Primul modul se desfășoară până pe 23 octombrie, urmat de vacanța de toamnă programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. După reluarea cursurilor, elevii vor continua activitatea școlară până la vacanța de iarnă, care începe pe 23 decembrie și se încheie pe 10 ianuarie.

În a doua parte a anului școlar sunt prevăzute vacanța mobilă din luna februarie, vacanța de primăvară la finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, precum și vacanța de vară, care va începe pe 19 iunie 2027 și se va încheia pe 5 septembrie.

Pe lângă perioadele de vacanță stabilite prin structura anului școlar, elevii și cadrele didactice vor avea parte și de mai multe zile libere acordate cu ocazia sărbătorilor legale. Printre acestea se numără Ziua Educației, marcată pe 5 octombrie 2026, Sfântul Andrei pe 30 noiembrie, Ziua Națională a României pe 1 decembrie și Crăciunul pe 25 decembrie.

În prima parte a anului 2027, alte zile libere vor fi acordate de Bobotează, de Sfântul Ioan Botezătorul, de Paște și de Ziua Copilului. Aceste date completează calendarul anului școlar și oferă elevilor perioade suplimentare de pauză pe lângă vacanțele deja programate.

CITEŞTE ŞI: Când începe vacanța de toamnă 2026. Câte zile libere au elevii

Legea care elimină examenul suplimentar de admitere la liceu a fost promulgată de Nicușor Dan. Ce trebuie să știe elevii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Sora Valentinei a făcut un lucru emoționant după moartea tinerei. Mesajul care i-a impresionat pe internauți
Sora Valentinei a făcut un lucru emoționant după moartea tinerei. Mesajul care i-a impresionat pe internauți
Două case și 1.500 mp de teren, la doar 56.200 de lei! Satul din România unde se vinde proprietatea
Două case și 1.500 mp de teren, la doar 56.200 de lei! Satul din România unde se vinde proprietatea
Prognoza ANM dă peste cap așteptările! Cum va fi vremea până în noiembrie
Prognoza ANM dă peste cap așteptările! Cum va fi vremea până în noiembrie
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Marius Baciu, în direct cu suporterii: orice întrebare ai, azi primești răspunsul!
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Marius Baciu, în direct cu suporterii: orice întrebare ai, azi primești răspunsul!
Greșeala pe care o fac românii când plătesc întreținerea la bloc. Ce riscă dacă refuză să achite întreaga sumă
Greșeala pe care o fac românii când plătesc întreținerea la bloc. Ce riscă dacă refuză să achite întreaga sumă
Spania sau România? Ce țară va avea mai multe zile libere în 2027
Mediafax
Spania sau România? Ce țară va avea mai multe zile libere în 2027
De ce NU va vota Ion Cristoiu la anticipate: Le anulează, să fiu prostul lor?/Nu mă duc decât când se refac alegerile anulate
Gandul.ro
De ce NU va vota Ion Cristoiu la anticipate: Le anulează, să fiu prostul lor?/Nu mă duc decât când se refac alegerile anulate
Imaginea zilei din România, surprinsă de un japonez: un Cybertruck, pe străzile din Câmpulung Muscel, lângă o Dacia!
Prosport.ro
Imaginea zilei din România, surprinsă de un japonez: un Cybertruck, pe străzile din Câmpulung Muscel, lângă o Dacia!
Adolescentă de 14 ani, spulberată de o dubă, în timp ce mergea cu un copil de trei ani în brațe
Adevarul
Adolescentă de 14 ani, spulberată de o dubă, în timp ce mergea cu un copil de trei ani în brațe
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
Digi24
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
Guvernul Ungariei a „tăiat” două milioane de euro care veneau în România și au apărut deja problemele: „E cel mai greu”
Prosport.ro
Guvernul Ungariei a „tăiat” două milioane de euro care veneau în România și au apărut deja problemele: „E cel mai greu”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Nicoleta Luciu, mesaj cu subînțeles despre bărbați: „Unii au femei fericite lângă ei”
Click.ro
Nicoleta Luciu, mesaj cu subînțeles despre bărbați: „Unii au femei fericite lângă ei”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea din criza politică
Digi24
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea din criza politică
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Mouse wireless de laptop la Auchan: Redus cu 57%, sub 30 de lei
go4it.ro
Mouse wireless de laptop la Auchan: Redus cu 57%, sub 30 de lei
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
De ce NU va vota Ion Cristoiu la anticipate: Le anulează, să fiu prostul lor?/Nu mă duc decât când se refac alegerile anulate
Gandul.ro
De ce NU va vota Ion Cristoiu la anticipate: Le anulează, să fiu prostul lor?/Nu mă duc decât când se refac alegerile anulate
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Mediafax Italia
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Mediafax Spania
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.