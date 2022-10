Au ieșit la iveală noi informații explozive cu privire la „scandalul anului” în politica din România. Departamentul de Investigații Speciale GÂNDUL.RO prezintă, în exclusivitate națională, un interviu incendiar cu personajul-cheie implicat în cazul deputatului ex-PSD de Argeș Aurel Bălășoiu.

Aurel Bălășoiu a fost exclus, sâmbătă seară, din PSD după ce a fost surprins în imagini scandaloase alături de escorta „Cristi”. În cazul său au fost deschise, marți, două dosare, deocamdată „in rem”, pentru viol și act sexual cu un minor.

Călugărul-amant al deputatului, a cărui identitate nu va fi dezvăluită, cu toate că majoritatea s-a precipitat și l-a numit „Cristi Călin”, a făcut dezvăluiri ce pot părea incredibile despre „scandalul anului”, care a produs un cutremur major în politică.

Pe lângă deputatul Aurel Bălășoiu, scandalul sexual se întinde pe mai multe arii, care cuprinde tineri lipsiți de complexe, dar și înalte fețe bisericești.

Într-un interviu exclusiv realizat de GÂNDUL.RO, călugărul-amant a făcut mărturisiri incendiare. Până la 10 tineri dornici de „senzații tari” participau în cadrul orgiilor sexuale, care erau organizate chiar și în camere închiriate de partid, acolo unde atmosfera se încingea din punct de vedere sexual culminând cu fotografii și filmulețe porno împrăștiate pe un grup de WhatsApp, special creat pentru „membri”.

Mai mult decât atât, călugărul-amant dezvăluie că pe Aurel Bălășoiu l-a cunoscut la Constanța, pe faleză, iar culmea, deputatul se afla chiar împreună cu soția și chiar și așa, acesta i-a cerut numărul de telefon.

”Eu eram acolo, pe faleză, mai exact în dreptul cazinoului, ofeream turiștilor anumite obiecte bisericești, gratuit, fără să solicit bănuți. (…) Cei care doreau, ofereau niște donații. Este o practică… Biserica o practică de 2000 de ani…

Atunci, acest domn (n.red. – deputatul Bălășoiu), în calitatea lui de deputat de Argeș – se vedea că era vorba despre o mănăstire din Argeș -, i s-a părut, poate, interesant. (…) «Uite, și eu sunt din Argeș, sunt deputatul Bălășoiu Aurel…» Sincer, nu am reținut numele Bălășoiu… Cred că a doua zi am căutat pe internet și am văzut. (…)

Ce am observat cu acest domn, a vrut să scoată în evidență legătura pe care o are cu arhiepiscopul Calinic. (…) Domnia sa a insistat să-i dau numărul de telefon. I-am dat numărul, m-a apelat, discuția noastră din acea seară s-a rezumat la 15 minute. M-a întrebat de ce nu sună telefonul – îl țineam pe silent – și mi-a cerut să vadă. Această insistență mi-a pus unele semne de întrebare”, a povestit călugărul-amant, în exclusivitate, pentru GÂNDUL.RO.

”Mă copleșea cu fotografii și mesaje”

Legătura dintre cei doi a devenit din ce în ce mai strânsă, iar, după spusele călugărului-amant, Bălășoiu, timp de două luni, l-a asaltat cu mesaje, dar și cu fotografii.

”Două luni de zile în care, pur și simplu, mă copleșea cu fotografii, cu mesaje. Toate felurile de fotografii, inclusiv se afișau unele organe genitale… El, de unul singur.

Pentru mine… Nu înțelegeam. Dar era și o curiozitate. Ce vrea? Și atunci am întrebat diferite persoane. (…) Zic: Uite, deputatul ăsta mi-a trimis o buburuză pe WhatsApp în care arată, într-un fel, că mă pupă și mă iubește. Și ăla zice: «Ia-l pe deputat, că ai pus-o».

Mă împrietenisem cu diferite persoane pe faleză, polițiști, jandarmi, băieți tineri, oameni cu care puteai vorbi deschis, eram părintele lor. Le dădeam brățări, iconițe, fiecare de acolo a plecat cu câte ceva. (…) Și îl întreb și pe un jandarm din ăsta: Băi, tu ești băiat deștept, ce înseamnă? Și ăsta zice: «Vezi că ăsta-i gay» (…)”, mai spune călugărul-amant în cadrul aceluiași interviu.

”OK, dar vă pot lăsa să-mi faceți doar un sex oral”

Deputatul Aurel Bălășoiu i-a cerut, nerăbdător, călugărului-amant să se întâlnească. Dar asta după ce au petrecut, o perioadă de timp, timpul prin mesaje și fotografii.

Decizia a fost luată, călugărul-amant a acceptat și s-a îndreptat către hotelul de 5 stele, acolo unde parlamentarul era cazat, pentru a-l prelua. Totodată, acesta i-a specificat faptul că ar fi de acord să i se facă… doar sex oral.

”Plus poze cu el de la plajă… Și mi-am făcut curaj să-i zic, pentru că îmi făceam tot felul de gânduri. (…) Poze nud, buburuza… Întrebare directă:

-Ce doriți?

-Nu te-ai prins?

-Ce să mă prind?

-Hai să ne vedem la o cafea

Zic: Stați un pic, că eu nu am timp… Programul meu e făcut de cineva pe care îl respect, fișa postului. (…) Stați liniștit, îmi fac eu timp, ne vedem și discutăm. Și el: «Ce facem?» Eu: Ne bem cafeaua? El: «Și, mai mult? Aș dori și eu ceva, că suntem bărbați…» (…)

Și mi-am dat seama că dorește ceva… (…) M-am dus, l-am luat din fața hotelului unde el era cazat, știu că era un hotel de 5 stele… Totul a fost discutat prealabil, eu am zis că trebuie să existe o oarecare potrivire. Și-i zic, îmi asum, ăsta sunt eu: OK, dar vă pot lăsa să-mi faceți doar un sex oral.Zice: «Da, da, da! E bine!»”, a mai dezvăluit călugărul-amant, în exclusivitate pentru GÂNDUL.RO.

Din cauza presiunii mediatice la care a fost supus în ultima săptămână, călugărul-amant a cedat la finalul interviului realizat de GÂNDUL.RO și a început să plângă.

