Otilia Bilionera a dărâmat mitul iubitului milionar! Care este, de fapt, situația financiară a turcului care i-a furat inima

De mai bine de un an de zile, Otilia trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat de origine turcă. Relația celor doi merge cât se poate de bine, iar de curând aceștia chiar și-au unit destinele și în mod oficial. Despre bărbatul care i-a cucerit inima artistei s-au spus multe de-a lungul timpului, însă subiectul cel mai discutat a avut legătură cu averea acestuia. S-a spus că tânărul este milionar, iar acum cântăreața face lumină în acest caz și a vorbit deschis despre situația financiară a iubitului.

Deși între ei este o diferență de vârstă de șapte ani, Otilia și iubitul turc se înțeleg de minune și au planuri mari de viitor. Atunci când au împlinit un an de relație, bărbatul a cerut-o în căsătorie, iar în urmă cu puțin timp a avut loc și cununia civilă. Aceștia și-au unit destinele și în mod oficial, iar acum artista a vorbit pe larg despre partenerul său și milioanele pe care se presupune că le are în conturi.

„Nu e vreun milionar, dar se descurcă”

Așa cum spuneam, deși despre iubitul turc al Otiliei nu se știu prea multe, una dintre informațiile care au circulat intens în legătură cu acesta a fost cea despre averea pe care o are. S-a vehiculat că tânărul de 23 de ani ar fi un milionar, iar artista nu ar trebui să își mai facă griji pentru nimic câtă vreme se află la brațul ei.

Însă, Otilia a dărâmat acum acest mit. Potrivit spuselor cântăreței iubitul său nu este milionar, dar nu o duce nici rău. Pentru vârsta fragedă pe care o are acesta se descurcă de minune în ceea ce privește partea financiară, însă atunci când se trage linie, cântăreața pare că stă mai bine la acest capitol.

În cadrul unui interviu recent, Otilia a mărturisit că din punct de vedere financiar este peste iubitul turc, iar acest lucru nu o deranjează deloc. Vedeta spune că nu este prea interesată de această latură, iar pentru ea contează mult mai mult alte lucruri.

„Probabil da, ne-am gândit și la varianta asta (n.r. să vină în România), dacă ar găsi ceva aici, să aibă ceva de făcut, să-și găsească un rost. Să vină și să stea acasă, nu, la muncă. Nu e bogat. Nu e vreun milionar, se descurcă.

Nu ar avea de unde la 23 de ani. Părinți… nu are un tată, a trecut prin ce a trecut, mai mulți bani am eu decât el. Nu asta e important. Eu nu sunt sclava banilor, nu am fost niciodată”, a spus Otilia, la Antena Stars.

