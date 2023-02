Otilia Bilionera, momentul în care a văzut moartea cu ochii: „Încă mai cer ajutorul specialistului”

Otilia Bilionera și-a făcut curaj și a vorbit despre cea mai mare traumă a vieții ei. Artista a spus care a fost momentul în care a văzut moartea cu ochii. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Viața Otiliei Bilionera nu a fost atât numai lapte și miere. Chiar dacă a reușit să ajungă una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste și la nivel internațional, Otilia nu a fost ocolită de probleme. Tânăra artistă a avut momente de cumpănă care au făcut-o să vadă viața cu alți ochi. Unul dintre cele mai grele și decisive momente a fost când avea să moară din cauza unei probleme grave de sănătate.

(CITEȘTE ȘI: Otilia Bilionera, marcată de dezastrul din Turcia: „Am înghețat de spaimă”)

Otilia Bilionera, despre trauma vieții sale: „Acele momente au fost traumatizante pentru mine”

În cadrul unui interviu recent, Otilia Bilionera a vorbit despre episodul care a marcat-o și care a făcut-o să-și dea seama că nimic nu e mai de preț în lumea asta decât sănătatea. Artista făcuse hemoragie internă și avea să moară, dacă nu interveneau cadrele medicale la timp, după cum susține chiar ea.

„Eu am trecut prin multe. Una dintre ele este cea cu managerul, dar nu o să spun acuma că am fost mințită și furată și așa. Cred că cea mai mare traumă a mea pe care am trăit-o și în urma căreia am rămas cu atacuri de panică, încă mai cer ajutorul specialistului, psihiatrului este atunci când am avut o hemoragie internă și era să mor. Fiind singură în Turcia și neavând pe nimeni cu mine, întotdeauna când mă simt rău încep să intru în panică, pentru că mă gândesc să nu retrăiesc acele momente, au fost foarte traumatizante pentru mine”, a declarat Otilia Bilionera, pentru WOWbiz.ro.