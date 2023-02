Otilia Bilionera, marcată de dezastrul din Turcia: „Am înghețat de spaimă”

Cutremurele de ieri, din Turcia, au „mișcat” întreg globul pământesc. Milioane de oameni au rămas șocați și impresionați de drama pe care o trăiesc cetățenii turci, în aceste momente. Printre cei care suferă se numără și Otilia Bilionera, care este foarte atașată emoțional de țara respectivă, mergând destul de des acolo. În cadrul unui interviu, cântăreața a vorbit despre emoțiile pe care le-a trăit la aflarea veștilor cutremurătoare, mai ales că, în urmă cu trei zile se afla în Turcia.

Otilia merge destul de des în Turcia, fie în interes de serviciu, fie pentru a se relaxa sau pur și simplu, pentru a sta acolo cu iubitul ei. Chiar în urmă cu trei zile, artista se afla în Turcia, acolo unde a susținut concerte. Norocul a fost de partea ei, căci a reușit să se întoarcă în România, înainte de a se produce dezastrul. Otilia a vorbit despre fiorii pe care i-a simțit când a aflat ce s-a întâmplat în Turcia și susține că și ea a fost părtașă la mai multe cutremure care au avut loc când se afla în Bodrum. Cu toate astea, cântăreața a rămas impresionată de mobilizarea României pentru a sprijini Turcia.

“M-am întors acum două zile din Turcia, am fost cu treabă. Am mai prins cutremure și când am fost în Bodrum. Prietenii mei stau într-o zonă în care seismele se simt mai puțin. Sigur, și ei sunt cu adevărat îngrijorați de soarta rudelor aflate în zonele calamitate. Chiar și noi care suntem la mii de km distanță am văzut că ne-am mobilizat și trimitem ajutoare și susținere prin intermediul Guvernului”, a declarat Otilia, pentru Unica.

Otilia Bilionera: „Dacă e să se întâmple, se întâmplă oriunde”

Cântăreața a mai mărturisit că iubitul ei turc locuiește într-o zonă în care cutremurele nu se simt atât de intens, însă, în momentul în care a auzit de cele întâmplate, o frică de nedescris a cuprins-o.

“Iubitul meu locuiește în Yalova, o zonă cu ape termale, iar acolo nu se simt cutremurele, atât de intens. Am fost îngrijorată pentru că și eu acum ceva timp am prins un cutremur în Turcia, la Bodrum. Și am fost extrem de panicată atunci. Dimineață, când m-am trezit și am văzut cât de grav este și câtă lume este dată dispărută, am înghețat de spaimă”.

Mai mult decât atât, cântăreața nu se teme de ceea ce ar putea să se întâmple, din nou și susține că va ajunge și în lunile următoare în Turcia, tot cu treabă.

„Voi ajunge în Turcia în luna mai 2023. Nu am nicio problemă să merg. Dacă e să se întâmple, se întâmplă oriunde. Până atunci sunt prinsă cu realizarea unor noi piese, voi filma și videoclipuri. Urmează o perioadă extrem de intensă din punct de vedere muzical pentru mine, pentru că în această perioadă de timp sunt foarte multe acțiuni de studio, de filmat, de fotografiat, am și câteva concerte”, a mai completat aceasta, pentru sursa citată.

