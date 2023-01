Otilia Bilionera a rupt tăcerea! Ce relație a existat, de fapt, între ea și Tristan Tate. „Am ieșit...”

În ultima periaodă frații Tate sunt în centrul atenției. Aceștia sunt cercetați de către autoritățile din România pentru fapte grave. Situația în care se află cei doi a atins și a atras în vârtejul mometului și fostele lor partenere. Printre cele care au fost implicate în subiect se numără și Otilia Bilionera. În trecut, s-a speculat că ea și Tristan Tate ar fi avut o relație, iar acum artista a făcut lumină în acest caz.

Otilia Bilionera s-a arătat foarte revoltată de faptul că numele ei este asociat cu cel al lui Tristan Tate, așa că a ținut să explice toată situația. Cei doi au fost surprinși împreună în urmă cu câțiva ani, iar la momentul respectiv s-a speculat că ar avea o relație. Însă, acum Otilia Bilionera contrazice acest lucru și a vorbit deschis despre legătura sa cu Tristan Tate.

Într-un clip postat în mediul online, artista spune că ea și Tristan s-au întâlnit la un eveniment, iar ulterior au ieșit la o cafea. Însă ieșirea la cafea i s-a datorat unei prietene a cântăreței. Aceasta era report la început de drum și își dorea să obțină un interviu cu Tristan, așa că i-a cerut ajutorul Otiliei.

„În 2018, am fost și am declarat că nu există nimic între mine și el. În 2018, l-am cunoscut pe Tristan la o petrecere, la care era și viitorul meu logodnic. Prietena mea cea mai bună era la momentul respectiv își dorea să fie reporter și Tristan era foarte cunoscut atunci pentru relația cu Bianca (n.r. Bianca Drăgușanu), care s-a și terminat și m-a rugat să ieșim toți trei, poate obține ea un interviu cu el.

Și așa a și fost. Am ieșit la o cafea. Noi două și cu el. A venit și presa (…) Eu am declarat a doua zi că suntem doar prieteni și că am ieșit la o cafea, nu vorbeam de o relație. Asta a fost tot. Nu a fost nimic altceva între mine și Tristan. Nu este genul meu de bărbat, mai ales că eu peste o lună m-am logodit…”, a spus Otilia Bilionera.

(CITEȘTE ȘI: CUM REUȘEȘTE OTILIA BILIONERA SĂ SE MENȚINĂ ÎN FORMĂ! CÂNTĂREAȚA ARE UN RITUAL STRIC DE LA CARE NU SE ABATE)

Frații Tate acuzați de trafic de persoane și viol

În primăvara acestui an, un prim dosar a fost deschis pe numele celor doi frați care au fost acuzați că ar fi sechestrat două tinere, dintre care una de cetățenie americană. Cele două fete au fost găsite într-o vilă din Voluntari, iar în urma cercetărilor s-a stabilit faptul că au fost reținute cu forța de frații Tate. Cei doi milionari au fost, atunci, audiați 5 ore.

Acum, frații Tate sunt suspectați că ar fi exploatat mai multe tinere, prin intermediul unui studio de videochat amenajat în apropierea vilei lor din Pipera. Pe lista acuzațiilor care le sunt aduse atât celor doi frați, cât și cele două persoane acuzate, se numără: înșelăciune, tragic de persoane, răpire, alcătuirea de grup infracțional. Până la acest moment, au fost identificate deja șase victime care au depus mărturie împotriva grupului organizat. Mai mult de atât, în ultimele zile au ieşit la iveală mai multe tinere care şi-au povestit experienţa cutremurătoare cu Andrew Tate, atât din România, cât şi din Marea Britanie.

(VEZI ȘI: OTILIA BILIONERA A VORBIT DESPRE NOUA SA RELAȚIE: „DUPĂ DOUĂ ZILE, ȘI-A TATUAT NUMELE MEU PE MÂNĂ ȘI…”)