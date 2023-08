Otilia Bilionera s-a logodit! Cântăreața a publicat prima fotografie cu inelul: „Nu am fost niciodată mai sigură ca acum”

Otilia Bilionera a fost cerută în căsătorie! Cântăreața a primit un inel spectaculos de la iubitul de origine turcă. Anunțul a fost făcut de artistă, în mediul online.

După aproximativ doi ani de relație, Otilia Bilionera e pregătită să facă pasul cel mare. Astăzi, cântăreața a spus „DA” cererii în căsătorie. Bărbatul i-a dăruit șatenei un inel cu piatră albastră de safir, astfel că artista a ales să le arate tuturor prima imagine cu bijuteria spectaculoasă, alături de o descriere sugestivă.

Otilia Bilionera a fost cerută în căsătorie: „Nu am fost niciodată mai sigură ca acum”

Pe contul său de Instagram, Otilia Bilionera le-a împărtășit fanilor săi că s-a logodit.

„Nu am fost niciodată mai sigură ca acum”, a scris artista, pe Instagram.

Actualul logodnic al Otiliei Bilionera, îndrăgostit nebunește de cântăreață: „După două zile și-a tatuat numele meu pe mână”

În urmă cu ceva timp, cântăreața mărturisea că și-a cunoscut iubitul la un eveniment, acolo unde ea a fost invitată să cânte. Ulterior, bărbatul a fost interesat de ea, astfel că, după ce s-au văzut de câteva ori, el a ales să-și tatueze numele artistei pe mână.

„Este un om care s-a îndrăgostit foarte mult de mine. Deja, după două zile, și-a tatuat numele meu pe mână și luptă să fiu cu el. (…) E turc. (…) Ce pot să fac dacă mă îndrăgostesc? Să zic nu? Nu am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară. El e mai mic (n.r ca vârstă). (…) Am posibilitatea să mă mut acolo și să vin aici când am treabă”, a dezvăluit Otilia Bilonera, în urmă cu ceva timp, în cadrul unui podcast.

Mai mult, artista a povestit și cum l-a cunoscut pe bărbatul care încearcă să o cucerească.

„El are o plajă, am avut un concert la el, așa ne-am cunoscut”, a mai mărturisit cântăreața.

