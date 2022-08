Otilia Bilionera, ”spectacol” într-un costum de baie minuscul. Cu cine s-a distrat blondina pe plajă, la Mamaia

Otilia Bilionera se află, în aceste zile, într-o binemeritată vacanță, mai ales după perioada deloc roz prin care a trecut, aceasta despărţindu-se de iubitul arab cu care a avut o relaţie de patru ani.

Însă, dacă stai în casă și plângi nu se întâmplă nimic bun, așadar Otilia a plecat într-o escapadă la malul mării, însoțită chiar de cățelul ei, un pomeranian extrem de draguț, pe care artista îl iubește mult.

Îmbrăcată într-un costul de baie negru, decupat, format din două piese, Otilia Bilionera și-a etalat silueta perfectă de plajă, bucurându-se de apa mării, dar și de relaxare pe sezlong, preferând să își întrețină bronzul natural.

Din imaginile obținute de CANCAN, artista părea însoțită la plajă de o prietenă, dar și de nelipsitul cățel. Se pare că barbații nu fac parte din planurile din prezent ale interpretei, aceasta preferînd să se simtă bine și să se bucure de libertate, după ce a fost într-o relație timp de patu ani.

Ce spunea Otilia Bilionera după despărțirea de iubitul arab

Otilia Bilionera a trăit o frumoasă poveste de dragoste, ba chiar s-a logodit într-o moschee, însă cu toate acestea nu a suferit în urma separării. Acum, vedeta vrea să se bucure de viaţă şi să se distreze cât mai mult.

Aceasta a explicat în cadrul unui interviu faptul că ea a avut încă de la vârsta de 22 de ani relaţii lugi, iar din acest motiv nu s-a bucurat de viaţă aşa cum şi-ar fi dorit.

„Sentimental sunt bine, sunt liberă ca pasărea cerului. M-am despărțit de fostul meu logodnic cu care am stat 4 ani, dar acum sunt liberă. Asta este ceea ce mi-am dorit, pentru că eu, de la 22 de ani, tot am fost într-o continuă relație: ba de 2 ani, ba de 3 ani, ba de 4 ani. Eu nu am reușit niciodată să mă distrez, gen să simt că sunt liberă, că pot să fac ce vreau, să mă duc la club să stau până la 6 dimineața. Acum vreau să simt această libertate, de aceea sunt foarte fericită. Sper să știu cum să folosesc această libertate, problema este să nu dau în alte belele”, a declarat pentru Impact.ro Otilia Bilionera.

Sursa foto: Facebook