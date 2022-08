Otilia Bilionera și fostul său impresar, Ionuț Bejinariu, și-o „întorc” de fiecare dată când au ocazia. Cearta dintre ei a ajuns la un alt nivel, iar acum se „răfuiesc” prin procese. Se dau în judecată reciproc, iar, mai nou, ar fi posibil ca Bilionera să nu mai fie… Bilionera. Pe lângă acest proces intentat de Ionuț Bejinariu în care există posibilitatea ca Otilia să își piardă numele de scenă, mai există un altul pe rol în acest moment, în care Otilia își cere drepturile: banii care i se cuvin din concertele susținute în care era reprezentată de fostul său impresar. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Otilia a făcut o serie de precizări cu privire la procesele în care este implicată.

Otilia Brumă, pe numele ei real, este cunoscută în spațiul public drept „Otilia Bilionera„, lucru care, acum, se pare, nu ar mai fi pe placul fostului său impresar, Ionuț Bejinariu, cu care a colaborat vreme de 6 ani. Acesta din urmă a acționat-o în istanță pe cântăreață, după spusele ei, pentru a o lăsa fără numele înregistrat la OSIM.

„Am două procese pe rol”

Se pare că acuzele pe care Otilia i le-a adresat de-a lungul timpului fostului său impresar nu au fost lăsate să treacă neobservate, așa că, acum, cel care „dă cu banul” este chiar Ionuț Bejinariu, care ar intenționa să o lase pe Bilionera fără dreptul de a-și mai folosi numele cu care este cunoscută la noi în țară.

Totuși, în acest moment există două procese pe rol, în care Otilia, dar și fostul său impresar sunt implicați, nesoluționate și de la care se așteaptă răspuns.

Unul în care artista își cere drepturile, mai exact, sumele de bani pe care Ionuț Bejinariu i le-ar datora, iar cel de-al doilea este cel intentat de impresar în privința numelui de scenă.

„Deocamdată nu am nicio veste. Am două procese pe rol, în primul îmi cer eu drepturile, banii de pe piesele mele – partea mea – și în al doilea încerc să mă apăr și să îmi iau numele, adică eu îl am deja, este înregistrat la OSIM, «Otilia Bilionera», însă am fost dată în judecată pentru asta”, a explicat Otilia, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Dacă e să îl pierd, asta e…”

Printre altele, Otilia susține că orice e posibil în ceea ce privește procesele în care este implicată, iar, mai mult decât atât, în cazul în care își va pierde numele de scenă, deși nu crede că se va întâmpla asta, nu va fi atât de afectată, ci se va împăca rapid cu ideea, pentru că numele „Bilionera” este cunoscut doar la noi în țară, nu și pe plan internațional.

„Orice e posibil. Mă aștept la orice din partea justiției. Eu nu cred, dar dacă e să îl pierd, asta e…

Numele meu normal este «Otilia», nu mă afecteză. Că lumea mă știe și «Otilia Bilionera»… afară nimeni nu îmi spune «Otilia Bilionera». «Otilia Bilionera» este pentru România„, a mai spus Otilia Bilionera, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Eu nu am primit niciodată rapoarte„

Referitor la partea financiară, Otilia a menționat că nu se așteaptă prea curând la o soluționare a cazului. Mai mult decât atât, artista susține că nu știe câți bani ar avea de recuperat din partea fostului său impresar, iar asta pentru că nu a primit niciodată rapoarte referitoare la încasări.

„Durează lucrurile astea ani (n.r. procesele)… Nu știu câți bani am de recuperat, foarte mulți, nu știu câți, nu am de unde să știu pentru că nu mi s-a zis, eu nu am primit niciodată rapoarte sau…”, spune Otilia.

De altfel, primul semnal care i-a atras atenția Otiliei cu privire la faptul că nu ar primi suficienți bani pe cât ar merita a fost atunci când și-a dat seama că sumeledespre care știe ea erau diferite față de cele pe care le primea în realitate impresarul de la cei care îi chemau la concerte.

„Mi-am dat seama din concerte prima dată, mi-am dat seama că minte, am aflat între timp și după am început să mă interesez și tot așa…

Sunt OK, am concerte, am scos piese noi cu care merg în concerte. Tocmai ce am venit din Bangladesh, adică am un nume pe care mi l-am făcut în atâția ani și internațional sunt foarte cunoscută.

Mă duc cu piesele noi, chiar uite, plec vineri, am un mini-turneu de concerte, e OK”, a mai continuat Otilia.

„Nu sunt împăcată„

Otilia nu se declară împăcată cu ideea controversei în care a ajuns cu fostul său impresar, însă va merge până la final.

„Nu sunt împăcată, dar ce pot să fac… să mă sinucid, să intru în depresie? Asta este. Dacă așa a fost să fie, ce pot să fac, merg mai departe”, spune Otilia, pentru CANCAN.RO.

„Nu primeam niciodată suficienți bani”

Totuși, în acest moment, cântăreața Otilia Bilionera este nevoită să locuiască în chirie, în timp ce, după spusele ei, fostul său impresar a reușit să își cumpere o vilă cu trei etaje plus saună.

„Normal că stau în chirie, eu n-am apucat să îmi cumpăr niciodată un apartament pentru că nu primeam niciodată suficienți bani.

Și-a cumpărat el vilă cu trei etaje și pentru mine… și cu saună în interior. Trei etaje are și a făcut și patru copii”, a încheiat Otilia Bilionera, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

