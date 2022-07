În teorie, succesul muzical generează încasări record, mai ales dacă piesele răzbat la nivel internațional, așa cum este și cazul Otiliei Brumă, cunoscută drept „Bilionera”, după primul hit. Se pare, însă, că mai există un considerent pentru care artista a primit această poreclă. Ar putea fi o simplă coincidență, însă Otilia recunoaște, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că trăiește pe cai mari! Pe lângă voce, interpreta prezintă și un aspect fizic preferat de mulți bărbați, care ar face orice ca să-i intre în grații Bilionerei.

Despărțită recent de iubitul străin, Otilia pare să-și fi revenit complet. Evenimentele se țin lanț, la fel ca aparițiile publice, vedeta e singură și nu dă semne că ar avea timp să se gândească la partea amoroasă, chiar dacă admite că unii parteneri ar fi făcut pentru ea acte de mărinimie exagerată. Otilia întocmește și un bilanț al foștilor parteneri și din nefericire pentru aceștia, artista declară că niciunul nu a fost de vreo frumusețe răpitoare. Atunci, care este tiparul de bărbat al cântăreței?

CE ÎŞI DOREŞTE SĂ FACĂ OTILIA BILIONERA DUPĂ DESPĂRȚIREA DE IUBITUL ARAB: „PROBLEMA ESTE SĂ NU DAU ÎN ALTE BELELE”

„Eu nu am avut bărbați foarte frumoși!”

Impresarul nu s-a ținut de acordul din contract, căsătoria a fost doar un episod cu final iminent, după ce nunta dintre Otilia și Hamude părea desprinsă din poveștile orientale de dragoste. Ea stătea mai mult plecată pe la concerte, el avea shaormerii în Militari, își uniseră destinele, dar și-au spus adio. Acum Otilia e solo și nu pare să își plângă de milă, dar trece repede la treabă și întocmește portretul unui eventual partener ideal.

„A fost un băiat super ok și ne-am înțeles foarte bine. Dar sincer, eu nu am avut bărbați foarte frumoși, trebuie să aibă acea energie. Pe mine mă atrage foarte mult energia unui bărbat, modul cum mă privește, cum vorbește, adică cred că e o chestie de energie. Doar la asta mă uit, nu contează, poate să fie bogat, sărac, nu mă uit la astfel de lucruri. Dacă eu simt că are o energie care mă atrage, sau are ochii ăia care se uită așa la mine, cu dorință, trebuie să simt chestia aia, iubirea, pasiunea. Asta contează!”, ne-a declarat Otilia.

“Lucrurile valoroase le-am primit cadou!”

Chiar dacă în aparență nu pune prea mare accent pe starea materială a partenerului, Otilia Brumă apreciază, totuși, cadourile de la foștii parteneri. Trecutul e trecut, dar poșeta de brand nu se devalorizează, mai ales dacă este purtată de o femeie curtată, cum este Otilia: „Nu sunt cheltuitoare de fel. Gențile le primesc cadou, de la foștii iubiți, logodnici. Pantofi îmi cumpăr, normal că îmi cumpăr, dar genți, lucrurile mai valoroase, le-am primit cadou, ce să zic!”, a mai completat artista.

Chiar dacă ultima experiență în amor i-a fost potrivnică, Otilia își dorește în continuare să devină mămică, nu într-un viitor foarte îndepărtat: „Am, 30 de ani, când să-i fac? Dă-l încolo de corp, îmi revin, fac sport, dietă, nu sunt atâtea femei care nasc și arată la fel de bine?!

Copil vreau unul și bun, cum am fost și eu pentru mama și pentru tata, una și bună. Băiat, nu vreau fete, să stau să alerg după ele când cresc. O să fiu o mamă teroristă, cum a fost și mama cu mine. Vai de capul ei, săraca fată! Eu am trecut, vreau să o învăț, să fie șmecheră! Cum pășește din casă, să fie șmecheră, să nu fie prostuță!”, a precizat Otilia.

