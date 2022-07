Ce îşi doreşte să facă Otilia Bilionera după despărțirea de iubitul arab: „Problema este să nu dau în alte belele”

Otilia Bilionera a luat o decizie radicală după ce s-a despărţit de iubitul arab cu care a avut o relaţie de patru ani. În prezent, artista îşi doreşte să se bucure de libertate şi să se distreze cât mai mult. Deşi nu îşi mai doreşte, cel puţin în următoarea perioadă un partener, artista a dezvăluit cum ar arăta bărbatul care i-ar putea fura inima.

Otilia Bilionera a trăit o frumoasă poveste de dragoste, ba chiar s-a logodit într-o moschee, însă cu toate acestea nu a suferit în urma separării. Acum, vedeta vrea să se bucure de viaţă şi să se distreze cât mai mult.

Aceasta a explicat în cadrul unui interviu faptul că ea a avut încă de la vârsta de 22 de ani relaţii lugi, iar din acest motiv nu s-a bucurat de viaţă aşa cum şi-ar fi dorit.

„Sentimental sunt bine, sunt liberă ca pasărea cerului. M-am despărțit de fostul meu logodnic cu care am stat 4 ani, dar acum sunt liberă. Asta este ceea ce mi-am dorit, pentru că eu, de la 22 de ani, tot am fost într-o continuă relație: ba de 2 ani, ba de 3 ani, ba de 4 ani. Eu nu am reușit niciodată să mă distrez, gen să simt că sunt liberă, că pot să fac ce vreau, să mă duc la club să stau până la 6 dimineața. Acum vreau să simt această libertate, de aceea sunt foarte fericită. Sper să știu cum să folosesc această libertate, problema este să nu dau în alte belele”, a declarat pentru Impact.ro Otilia Bilionera.

Cum arată bărbatul care îi poate fura inima artistei

În vârstă de 30 de ani, cântăreața a spus ce calităţi trebuie să aibă bărbatul care o va cuceri.

„Îmi doresc un băiat care să mă iubească mai mult decât îl iubesc eu, să fie protector, să mă lase să fac ce vreau, să nu comenteze nimic despre ținutele mele, pentru că m-am săturat, și să simt că există compatibilitate. Îmi doresc foarte mult să întâlnesc bărbatul despre care să zic: Acesta să fie tatăl copiilor! Pe ăsta îl așteptam! Am mulți admiratori, slavă Domnului, nu duc lipsă de admiratori! Cu cât înaintezi în vârstă, cu atât devii mult mai pretențioasă. Nu îmi mai atrage nimeni atenția așa ușor, bărbatul acela, care trebuie să îmi atragă atenția, trebuie să facă niște gesturi, nu mă atrage numai din priviri”, a spus ea.

Otilia Bilionera a avut nevoie de un psihiatru

Fosta concurentă a competiției sportive „Survivor România” trece prin momente grele de când a aflat că fostul său impresar a lăsat-o baltă. Deși are o carieră impecabilă și s-a bucurat de un succes colosal, vedeta nu a primit mai nimic din partea impresarului său, motiv pentru care a decis că este momentul să încheie contractul cu acesta.

Totuși, șocul unei asemenea vești i-a provocat multe probleme Otiliei. Astfel, artista a apelat la ajutorul unui medic psihiatru pentru a putea depăși această perioadă destul de dificilă din viața sa. Potrivit declarațiilor făcute de către vedetă, urmează un tratament anti-depresiv, la recomandarea specialistului pe care l-a contactat recent.