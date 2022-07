S-a aflat! Motivul pentru care Otilia Bilionera a decis să pună punct relației cu iubitul arab

Otilia Bilionera a făcut primele declarații despre despărțirea de iubitul său arab. După ce s-au logodit într-o moschee, cei doi au decis că este momentul să o ia fiecare pe drumul său. Iată care au fost motivele principale care au stat în spatele unei astfel de decizii.

După ce a avut parte de trei ani minunați alături de bărbatul cu care urma să se căsătorească, Otilia Bilionera a luat decizia că este momentul să se despartă de acesta. Artista a avut de luat o hotărâre destul de importantă, tocmai de aceea a luat în considerare toate motivele pentru care nu ar putea pune bazele unei familii alături de iubitul său.

Otilia Bilionera vorbește despre despărțirea de iubitul arab

După trei ani în care au împărțit bune și rele, Otilia Bilionera a luat decizia că este momentul să pună punct relației pe care o avea cu Hamude. Vestea i-a luat prin surprindere pe fanii vedetei, mai ales după ce aceasta anunțate cu puțin timp înainte că s-a căsătorit religios cu iubitul său într-o moschee. Religia a jucat un rol foarte important în momentul în care artista a decis ce are de făcut pe viitor.

„Despărțirea mea de iubit nu e de acum, voiam să punem punct de foarte mult timp, dar am rămas în relații foarte bune cu el. Ne consultăm în continuare, noi am fost foarte mult buni prieteni în primul rând am ajuns la concluzia că nu putem să avem o relație de lungă durată deoarece noi suntem de religii diferite.Am fost o fată crescută la țară cu principii și atunci nu pot să-mi trădez familia. Vreau să cred în ceea ce cred și așa voi fi până la sfârșit. Te gândești că faci un copil și te gândești ce religie ia”, a declarat Otilia Bilionera la Antena Stars.

Otilia Bilionera a avut nevoie de un psihiatru

Fosta concurentă a competiției sportive „Survivor România” trece prin momente grele de când a aflat că fostul său impresar a lăsat-o baltă. Deși are o carieră impecabilă și s-a bucurat de un succes colosal, vedeta nu a primit mai nimic din partea impresarului său, motiv pentru care a decis că este momentul să încheie contractul cu acesta.

Totuși, șocul unei asemenea vești i-a provocat multe probleme Otiliei. Astfel, artista a apelat la ajutorul unui medic psihiatru pentru a putea depăși această perioadă destul de dificilă din viața sa. Potrivit declarațiilor făcute de către vedetă, urmează un tratament anti-depresiv, la recomandarea specialistului pe care l-a contactat recent.