Otilia Bilionera, după experiența de la ”Survivor România”: ”Mi-a ajuns, pentru toată viața! Nu mai am ce să caut acolo”

Otilia Bilionera a făcut dezvăluiri, după experiența pe care a trăit-o în cadrul show-ului ”Survivor România” de la Pro TV. Artista s-a ales și cu probleme de sănătate, pe parcursul șederii sale în emisiunea care se filmează în Republica Dominicană. Tânăra nu și-ar mai dori să participe la un astfel de format!

Otilia Bilionera încă se reface, după participarea sa în cadrul emisiunii ”Survivor România” de la Pro TV. A îndurat condiții grele în jungla din Dominicană și, mărturisește ea, nu s-ar mai întoarce. Mai mult decât atât, s-a ales și cu probleme de sănătate, respectă un tratament dat de medic, iar acum durerile s-au mai diminuat.

”Eu încă mă refac. Nu știu cum am putut să mă îmbolnăvesc atât de urât. Dar îmi revin. Sunt din ce în ce mai bine. Țin regim, iau tratament. Nu mă mai doare stomacul atât de tare. Nu mai am grețurile alea. E spre bine. Sunt acasă și pot să mă îngrijesc corespunzător. În afară de infecţia urinară cu care, practic, am plecat în competiţie, acolo m-am ales cu ulcer de la antibioticele luate pe stomacul gol şi cu ceva probleme cu ovarele din cauza frigului pe care îl înduram în timpul nopţii”, a mărturisit Otilia.

Cântăreața mărturisește că acest tip de experiență i-a ajuns „pentru toată viața”.

”De genul ăsta? Nu. Mi-a ajuns, pentru toată viața. O dată în viață și gata! Nu mai am ce să caut acolo”, a mai mărturisit artista pentru Click!.

S-a plâns la Survivor: “Am văzut moartea cu ochii”

Reamintim că, în urmă cu patru ani, ea a fost diagnosticată cu o boală foarte gravă, iar medicii din Turcia au salvat-o la limită, după ce i-au scos doi litri de sânge din abdomen.

“Când treci prin ce am trecut eu, normal că te panichezi. Am văzut moartea cu ochii. M-au salvat doctorii din Turcia la minut. Mi-au scos doi litri de sânge din abdomen. Mă panichez. Lasă-mă să mă panichez, dacă nu îți pasă, asta e. Treaba ta! Noi suntem fete, avem ovare, suntem mai sensibile le chestia asta”, i-a spus Otilia lui CRBL.

Sursă foto: captură video Youtube