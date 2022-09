Ovidiu Burcă: „Trebuie să reinstaurăm spiritul care era la Dinamo!”

Astăzi, de la ora 11:00, va avea loc Concordia – Dinamo, partida urmând a conta pentru runda a V-a din Liga 2.

Duelul de la Chiajna prinde cele două formații departe de așteptările pe care le aveau la startul campionatului. Cu 4 puncte în dreptul lor, ilfovenii sunt pe locul 15, după o victorie, o remiză și două eșecuri, în timp ce „alb-roșii” se află pe locul 18 cu 3 puncte.

Victoria pe care „câinii” au bifat-o în deplasare la startul Ligii secunde cu Progresul Spartac, a fost urmată de trei înfrângeri consecutive, două pe teren propriu, 3-1 cu Oțelul și 3-2 cu Unirea Dej, și una la Tg. Jiu cu Viitorul.

„Nu maschez, nu sunt în cel mai fericit moment, dar nici într-o zonă de tragic. Am știut că nu va fi ușor. Sunt conștient că redresarea necesită timp. E un proces greu. În ultimii ani, lucrurile nu au fost în regulă, iar totul a culminat cu retrogradarea. E un proiect la care m-am înhămat. Știam că lucrurile sunt foarte grave, dar a fost un moment în care am tărăgănat decizia. Am vrut să mă asigur de niște lucruri. Am încercat să cer niște garanții legate de buna desfășurare a lucrurilor și de un lot. Oamenii vor rezultate, așa sunt obișnuiți. Am reușit să schimbăm multe lucruri, dar la nivel de rezultate suferim. Abordarea trebuie să fie diferită. Trebuie să reinstaurăm un climat de maximă exigență și performanță. Trebuie să construim o echipă în adevăratul sens. Cei care au venit în ultimii ani au adus mulți jucători, au fost multe schimbări. Nu putem face performanță în două săptămâni. Trebuie să reinstaurăm spiritul care era la Dinamo”, a declarat Ovidiu Burcă, antrenorul principal al lui Dinamo.

Pariu: Concordia – Dinamo

Ambele înscriu – cota 1.81

Echipe probabile Concordia – Dinamo:

Concordia: Chudy – Palmeș, Maric, Alexandrescu, Bușu – Codrea, Negoi, Cierpka – Mediop, Lllulaku, Voinea

Dinamo: Dujmovic – Moura, Giafer, Bena, Amzăr – Iglesias, Roșu – Bordușanu, Ghezali, Lazăr – Pop