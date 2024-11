(P) 7 săptămâni de aventură la Vlad Cazino: 7 seturi x 3 promoții

A început campania de iarnă Vlad Cazino, cu aromă de sezon de Sărbătoare! Ninge cu cadouri sub formă de rotiri gratuite la unele dintre cele mai tentante jocuri de pe platforma de cazinou online! Extra beneficiile la sloturi online vin în cadrul a câte 3 promoții săptămânale, în 7 ture de aventură epică! Cazinoul online este decorat cum nu se putea mai bine pentru sezonul festiv: cu premii atât de simplu de câștigat, fără tragere la sorți!

Pasionații de sloturi video trebuie doar să opteze pentru participare și să îndeplinească termenii și condițiile afișate în secțiunea dedicată campaniei pentru a primi în mod garantat bonusuri mega cool: rotiri gratuite cash! Altfel spus, distracția este recompensată cu și mai multă distracție, gratuită, în campania promoțională Vlad Cazino din perioada 25 noiembrie 2024 – 12 ianuarie 2025.

În fiecare dintre cele 7 săptămâni festive sunt pregătite câte 3 promoții casino online care abordează o anumită temă de sloturi virtuale. De exemplu, prima dată este rândul Săptămânii Ice, adică cea în care rotirile gratuite dăruite participanților vizează 3 jocuri ce fac referire la lumea de gheață, în relație directă cu vremea de afară: Ice Lobster de la Pragmatic Play, Ice Joker și Legend of the Ice Dragon, amândouă de la Play’n GO.

Oferta Vlad Cazino: 7 săptămâni de aventură, cu 3 cadouri la fiecare tură!

Utilizatorii noi, dar și cei care deja au cont la Vlad Cazino, au parte în mod similar de bonusurile care răsplătesc fidelitatea pe platforma cu sloturi online, live casino și alte atracții din lumea jocurilor de noroc pe internet. În fiecare săptămână de campanie, se pot selecta promoțiile preferate, pe rând, pentru a putea primi și folosi rotirile gratuite promise. Jucătorii trebuie să opteze pentru participare și apoi să îndeplinească prevederile menționate în regulament. În unele săptămâni este recompensat rulajul pe platforma de online casino, în altele cerința este de a face depuneri de fonduri noi.

Alege promoția sau promoțiile preferate, bucură-te la maximum de toate ofertele și primește bonus după bonus, pe toată durata campaniei! Fiecare premiu constă în zeci de rotiri gratuite cash, iar premiile se pot cumula, câte unul din fiecare, pentru orice client Vlad Cazino care dorește să intre în campanie și să accepte darurile pregătite de vampirul Vlăduț, celebra gazdă prezentă în prim-plan pe vladcazino.ro, dar și pe aplicația gratuită ce poate fi instalată pe smartphone sau tabletă.

Așadar, dacă nu ratezi promoțiile din prima săptămână de campanie, poți să primești 25 de rotiri gratuite la slotul Ice Lobster, 40 de rotiri gratuite la slotul Ice Joker sau 50 de rotiri gratuite la slotul Legend of the Ice Dragon. Mai departe, o nouă săptămână, 3 noi provocări. Și tot așa, timp de 7 săptămâni!

Spirit de sărbătoare, vibe de cadouri, bonusuri festive – toate pe Vlad Cazino

Oricât de rece ar fi vremea de afară, în cel mai șmecherific cazinou online licențiat în România atmosfera este mereu caldă, mai ales dacă împărtășești distracția cu cei mai buni prieteni. Dă vestea mai departe și anunță-i pe toți, să aveți același vibe de cadouri și bună dispoziție de sezon festiv.

Bonusurile sunt gata pregătite, doar să fie scoase din cutia cu promoții vampirești. Termină anul 2024 cu daruri la sloturi și începe anul 2025 în același ritm! În cele 7 săptămâni cu totul wow, spiritul de sărbătoare te va cuprinde cu siguranță!

Jocul responsabil, moda de cazino online și în sezonul de iarnă!

Ce-ar mai fi de spus despre distracția la Vlad Cazino? Ca întotdeauna, joacă responsabil, pentru a te bucura de cele mai cool experiențe! Sesiunile la sloturi online, blackjack, baccarat, ruletă, poker și bingo sunt mult mai plăcute dacă le abordezi echilibrat, cu limite clare de bani cheltuiți și de timp alocat.

Nu uita că Vlad Cazino este parte din Kindred Group, operator de jocuri de noroc cu experiență internațională îndelungată. Compania este prima din zona de gambling care și-a asumat, din proprie inițiativă, un angajament ferm, etic și transparent: zero venituri din jocuri de noroc dăunătoare, obiectiv care trebuie îndeplinit cât mai curând.