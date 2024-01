(P) An nou, bonus nou! La Favbet, te înregistrezi și primești până la 5000 de lei și 725 de rotiri gratuite

La început de 2024, Favbet vine cu o ofertă tentantă pentru cei în căutare de o experiență de casino de top. Dacă te înregistrezi, vei primi un bonus de bun venit extrem de generos.

Astfel, pentru oricine are 18 ani și deschide un cont de jucător la Favbet, are șansa de a primi bonus până la 5000 de lei și 725 de rotiri gratuite, plus un pariu fără risc de 250 de lei. Ca să profiți de ofertă, ai nevoie de o minimă depunere de 50 de lei.

Bonus 100% până la 5000 de lei

La o primă depunere de minimum 50 de lei, primești dublul valorii acesteia, în limita a 5000 de lei. Spre exemplu, dacă ai făcut o depunere de 2500 de lei, vei primi în cont alți 2500 de lei, dacă îndeplinești termenele și condițiile bonusului.

Rotiri gratuite de la prima depunere

Dacă deschizi cont la Favbet poți primi 725 de rotiri gratuite pe care să le folosești la unele dintre cele mai populare jocuri de cazinou. Pentru a beneficia de oferta completa, trebuie să faci 5 depuneri între 20 și 201 lei și să îndeplinești condițiile de rulaj.

Oferta de bun venit cuprinde și un Pariu Fără Risc

Pe lângă 100% din valoarea depunerii și rotiri gratuite, Favbet le oferă noilor clienți și un Pariu Fără Risc de până la 250 de lei, care să îi ajute să nu piardă bani dacă n-au fost inspirați. Practic, dacă ai un bilet necâștigător, vei primi înapoi de la Favbet banii pariați, în limita a 250 de lei.

Noul bonus de bun venit de la Favbet deschide ușa către o experiență captivantă de joc, cu oportunități și avantaje unice. Așa că profită de ofertă și deschide cont acum. Platforma te așteaptă cu mii de jocuri de casino și zilnic sute de evenimente pe care poți paria. Însă, îți amintim să te bucuri de oferte într-un mod responsabil. Jocurile de noroc pot crea dependență.