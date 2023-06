(P) Cele mai tari păcănele inspirate din filme și seriale pe care să le încerci pe NetBet Casino

NetBet, primul operator licențiat de ONJN după schimbarea legislației, le oferă utilizatorilor posibilitatea să încerce zeci de jocuri inspirate din filme și seriale. Producții celebre de la cei mai tari dezvoltatori de pe piață sunt disponibile pe NetBet, iar în acest articol poți descoperi 5 dintre cele mai interesante.

From Dusk till Down

Acțiunea în acest slot creat de compania Novomatic se petrece în Mexic, iar grafica este un punct forte al slotului From Dusk till Down. Este un joc autentic, care conține în momentele unor câștiguri importante inclusiv secvențe din filmul care îl are în rolul principal pe George Clooney. În plus, simbolurile jocului sunt chiar actorii principali din film, mașini clasice, dar și un simbol cu un indicator către Mexic. În ce privește filmul, From Dusk till Down a apărut în 1996 și a avut un succes semnificativ, iar ulterior a dus și la apariția a două noi filme și a unei serii televizate. Scenariul acestui film este scris de Quentin Tarantino.

Jumanji

Slotul Jumanji este de ani buni unul dintre cele mai apreciate jocuri de casino din țara noastră. Cei care joaca pacanele online pe NetBet apreciază în mod deosebit legătura solidă avută cu filmul lansat în 1995. Creat de compania NetEnt, slotul Jumanji se remarcă prin grafica inedită, dar și coloana sonoră care te duce direct într-o atmosferă de aventură, într-o junglă. De altfel, și printre simboluri regăsim Crocodili, Lei și alte animale din junglă. Cât privește filmul lansat în 1995, acesta l-a avut în rolul principal pe Robin Williams, care a intrat în pielea lui Alan Parrish, cel care rămâne captiv într-un joc de aventură și trece prin numeroase situații la limită. Ulterior au mai fost lansate încă două filme în această franciză, cu Dwayne Johnson în rolul principal, iar în perioada următoare va începe și producția Jumanji 4.

Narcos

Un alt slot popular inspirat din unul dintre cele mai tari seriale de acțiune din ultimii ani. Slotul Narcos a fost dezvoltat tot de cei de la NetEnt și conține ca simboluri personajele principale din serial, ca agenții Pena și Murphy, dar și Pablo Escobar. Este un joc distractiv, care are 243 de linii de plată și o grafică interesantă. Serialul a avut trei sezoane, iar în primele două acțiunea a urmărit cursa agenților DEA de a-l captura pe Pablo Escobar. În schimb, în sezonul cu numărul trei acțiunea s-a mutat către cartelul Cali. A apărut apoi și spin-off-ul Narcos: Mexico, iar recent a apărut pe piață și un slot inspirat din acest serial.

Peaky Blinders

Un alt serial de acțiune de top, inspirat din fapte reale, a dus la lansarea unui slot. Pragmatic Play a creat acest joc în 2020, iar fanii serialului s-au bucurat să vadă cum acțiunea a fost transpusă într-un joc inedit, în care simbolul principal este Thomas Shelby. Printre celelalte simboluri îi regăsim pe Arthur Shelby, Polly Gray și Michael Gray. Serialul Peaky Blinders a avut 6 sezoane, ultimul apărut în februarie 2022. În plus, a fost anunțat deja un film de cinema Peaky Blinders, care ar putea apărea în 2024, dar data nu este clară momentan.

Friends

Slotul a fost dezvoltat de compania NYX și are 40 de linii de plată. Coloana sonoră este și ea apreciată de utilizatori, cu melodia The Rembrandts – I’ll Be There For You pe fundal, în timp ce simbolurile sunt chiar personajele principale. În plus, chipul actorilor principali este prezent tot timpul pe ecran, pentru o atmosferă mai familiară. Friends este unul dintre cele mai tari seriale din istorie și a avut 236 de episoade ce au rulat timp de 10 sezoane. Serialul s-a încheiat pe 6 mai 2004, dar rămâne un titlu de referință printre pasionați.